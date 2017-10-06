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Нижегородский проект по выпуску белковых концентратов для АПК показали на "Золотой осени"

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6 октября, 16:27 UTC+3

В состав делегации региона вошло около 20 предприятий

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Инвестиционный проект строительства комплекса по производству белковых концентратов для животноводства в Нижегородской области представили на Всероссийской сельскохозяйственной выставке "Золотой осени". Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

"Мощность промышленного комплекса - 200 тыс. тонн в год. Инвестор планирует выпускать белковые концентраты на основе люпина, свободные от перекисей, патогенной микрофлоры и обладающие отличной усвояемостью", - говорится в сообщении.

На выставке также презентовали инвестпроекты по строительству свиноводческого комплекса на 6 тыс. основных свиноматок полного цикла с объемом производства до 20 тыс. тонн мяса свиней в Большемурашкинском районе и ягодного сада площадью 500 га в Сергачском районе.

"Выход на полную мощность свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе позволит Нижегородской области полностью обеспечить внутренние потребности в свинине, хотя еще несколько лет назад регион занимал последние позиции в ПФО по этому показателю", - отметил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Евгения Люлина, экспозицию Нижегородской области посетил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. "Закупочные цены на зерно для аграриев сегодня недостаточно высоки. Производство зерна для некоторых хозяйств практически убыточно. Сегодня государство должно об этом позаботиться. С министром сельского хозяйства России мы обсудили эти проблемы, пути их решения", - отметил вице-губернатор.

По данным регионального минсельхоза, всего в состав делегации Нижегородской области вошло около 20 агропромышленных предприятий региона. Нижегородский стенд стилизован под стадион "Нижний Новгород" с девизом "Территория здорового питания".

Девятнадцатая Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит в Москве с 4 по 7 октября. 

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