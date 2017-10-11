Более 2000 заявок со всей России прислали участники проекта Google "Вдали от столиц"

МОСКВА, 11 октября 2017 г. Завершился первый этап всероссийского проекта "Вдали от столиц", который Google проводит при поддержке Агентства стратегических инициатив. Менее чем за месяц организаторы собрали более 2 000 заявок, около 600 из них были отобраны и опубликованы на официальном сайте проекта и Google Картах. Они поборются за выход в финал.

Стать героем "Вдали от столиц" мог любой житель регионов с проектом, меняющим жизнь людей в городах, поселках или деревнях нашей страны к лучшему. Возможностью рассказать о себе и о своем деле воспользовались люди со всей России - от Шпицбергена и Калининграда до Владивостока и Сахалина. Среди участников как представители крупных городов - Казани, Владивостока и Краснодара, так и жители совсем небольших поселений - Палеха, Эркен-Халка и Якшур-Бодьи. Самыми активными городами стали: Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Челябинск.

Разнообразие идей поражает воображение. Вдали от столиц организовывают городские фестивали и восстанавливают настоящие русские деревни, собирают одежду для тех, кто в этом нуждается, и помогают бездомным животным, совершенствуют гончарное мастерство и делают сыр по особым рецептам. Среди участников - создатели музеев русского десерта, разработчики программ виртуальной реальности и производители всемирно известных микрофонов. Герои проекта приобщают окружающих к национальной культуре, учат детей играть в футбол и другими способами развивают места, в которых живут и работают.

Самыми популярными категориями стали "Культура" (150 опубликованных заявок) и "Обучение и развитие" (145). Также большое количество заявок в номинациях "Производство и ремесла" (97) и "Российский туризм" (81). Интересно, что почти половиной проектов (301), оказавшихся на картах Google, руководят женщины. Больше всего заявок от них пришло из Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда и Красноярска. Особенно много проектов связаны с культурной и образовательной сферами.

Новосибирск опередил другие города по количеству заявок в категории "Обучение и развитие", а Екатеринбург - в категориях "Культура" и "Спорт и здоровый образ жизни". В номинации "Производство и ремесла" первые строчки занимают Челябинск и Красноярск. Самым инновационным городом оказался Ижевск - жители Удмуртии чаще остальных подавали проекты из числа "Современных технологий". Наиболее социально ответственным оказался Ростов-на-Дону - лидер по числу заявок в номинации "Социальное обслуживание". В категории "Российский туризм" первое место разделили Иркутск, Калининград и Воронеж.

Сейчас проекты оценивает звездное жюри: музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, популярный техноблогер Валентин Петухов (aka Wylsacom), Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников и Вадим Такменев, заместитель генерального продюсера НТВ, автор и ведущий программы "Центральное телевидение". Именно они определят финалистов. Начиная с 16 октября пользователи со всей страны смогут отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос "вдали от столиц" в поисковой строке.

Информационные партнеры проекта: телекомпания "НТВ", информационное агентство России "ТАСС", сайт KP.RU и радио "Комсомольская правда", журнал "Русский репортер".

В рамках проекта НТВ представила собственную номинацию - "Выбор НТВ": сотрудники телекомпании выбрали 10 самых ярких на их взгляд заявок из разных уголков России. В начале ноября команда НТВ определит победителя в своей номинации. И именно он станет главным героем сюжета в новостях НТВ.

Более подробную информацию о проекте вы можете узнать на официальном сайте, а также в наших группах в социальных сетях (Google+ и VK).

Alphabet Inc

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet.

Агентство стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (www.asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Агентство оказывает поддержку коммерческим, социальным и образовательным проектам в части преодоления административных и нормативно-правовых барьеров, проведения всесторонней экспертизы и привлечения финансирования (через финансовые институты и институты развития). Отдельное направление - системные проекты по улучшению инвестиционного климата, кадровому обеспечению промышленного роста, дополнительному образованию детей, поддержке волонтерства и обеспечению нового качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно поручению председателя Наблюдательного совета АСИ, президента РФ В.В. Путина агентство также участвует в реализации Национальной технологической инициативы.