"Швабе" показал передовые технологии на медицинском инвестиционном форуме

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех представил новейшие разработки в медицинской сфере на 1-м Международном медицинском инвестиционном форуме (ММИФ-2017). Мероприятие проходило в конгресс-центре Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в начале октября.

В своей экспозиции холдинг представил неонатальное, диагностическое, терапевтическое и хирургическое оборудование. Одной из знаковых разработок на стенде "Швабе" стала программа для шлема виртуальной реальности. Она предназначена для реабилитации пациентов с повреждениями моторно-двигательных функций организма и на текущий момент готовится к клиническим испытаниям.

Особый интерес гости форума проявили к новейшим продуктам "Швабе" - комплексу для автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы "Кардиометр-МТ", а также автоматическому наружному дефибриллятору АНД-А15.

"На выставке мы показали наши самые перспективные разработки в области медицины. Данное направление является одним из самых приоритетных в плане развития гражданского приборостроения. Ассортимент производимых на предприятиях холдинга медицинских изделий постоянно расширяется, а объем поставок стабильно растет. Мероприятие в формате открытого диалога с потенциальными инвесторами в рамках экспозиции, где можно наглядно оценить новейшие разработки, проходит впервые. Мы рады возможности обсудить перспективы взаимодействия на предстоящее время", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

На мероприятии холдинг заключил соглашение о сотрудничестве в сфере развития и внедрения технологий в медицинскую отрасль с Russian Trade House LLC. Документ подписали заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и директор Russian Trade House LLC Александр Быковский.

Кроме того, в рамках работы форума представители холдинга приняли участие в деловой программе. В частности, Иван Ожгихин выступил на заседании, посвященном мерам стимулирования локализации и трансфера новых технологий производства медицинской техники. Он рассказал об опыте "Швабе" в области локализации производства медтехники в России и собственных разработках холдинга.

На площадке ММИФ-2017 с продукцией "Швабе" ознакомился ряд официальных лиц, в том числе заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко, президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности Юрий Калинин и другие гости.