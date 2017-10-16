Ник Оболенский выступил в РАНХиГС с мастер-классом о лидерстве

МОСКВА, 16 октября 2017 г. /РАНХиГС/. 11 октября в Президентской академии выступил Ник Оболенский. Его мастер-класс "Новый подход к лидерству в мире, полном неопределенности" был посвящен эволюции взглядов на лидерство. Мастер-класс проходил для выпускников, слушателей и студентов программы Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и открывал цикл лекций звезд мировой величины, приуроченный к 30-летию ИБДА.

Ник Оболенский - майор кавалерии армии Великобритании и руководитель проектов с бюджетами до 5 млрд фунтов. Несколько последних десятилетий он посвятил вопросам лидерства. Автор ряда книг по лидерству в управлении проектами. Работает с крупнейшими университетами мира - INSEAD, London School Of Business, CEDEP, Young Presidents Association - где проводит обучение руководителей ведущих мировых компаний и представителей политической элиты.

Спикера представил проректор, директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов и попросил по окончании задать вопросы, отметив, что "интересным людям надо задавать интересные вопросы".

Ник Оболенский рассказал о книги "Complex adaptive leadership", которая легла в основу его исследований о лидерстве. В ходе проведенных исследований стало ясно, что адаптивное лидерство дает лучшие результаты. Выступающий поинтересовался у аудитории знает ли кто-то о математике хаоса и сообщил о ее общих чертах. При этом он отметил, что в бизнесе почти не бывает хаотичности - зачастую это просто крайне сложные ситуации. Раскрывая тему лидерства, эксперт отметил, что в современном мире оно должно предусматривать не только вертикальное, но и горизонтальное взаимодействие.

Ник Оболенский активно взаимодействовал с аудиторией, проведя несколько экспериментов. В первом он предложил людям пообщаться с соседями по местам от лица пришельцев, которые посещают Землю раз в 300 лет и хотят узнать, что изменилось за это время. В итоге большинство информации которую люди рассказывали друг другу сводилось к невероятному развитию технологий.

Как опытный военный, Ник Оболенский рассказал о военных технологиях и их влиянии на мир. Он подчеркнул, что за последние 4000 лет технологии изменились до неузнаваемости. Тем не менее, представления о лидерстве в обществе за тоже время практически не изменились.

Он рассказал о сложностях, которые возникают у лидеров и об их взаимодействии с подчиненными, заметив, что сотрудники всегда знают, что лидеры не знают решения большинства проблем, которые зачастую приходят от сотрудников среднего звена.

После своего выступления Ник Оболенский с энтузиазмом ответил на множество интересных вопросов от слушателей.