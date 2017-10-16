Представитель ФИСУ: Зимняя универсиада-2019 станет лучшей среди Студенческих игр

КРАСНОЯРСК, 16 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. С инспекционным визитом в Красноярск прибыла делегация Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) в составе международного технического комитета и комитета по надзору за зимними универсиадами.

Основная цель визита - проверка объектов на соответствие международным требованиям по проведению спортивных состязаний, включенных в программу Зимней универсиады-2019 и оценка ключевых направлений подготовки к событию. Кроме того, в Красноярске представители ФИСУ должны утвердить ряд важных документов: спортивную программу Студенческих игр, план тестовых мероприятий и перечень необходимого оборудования, размещаемого на объектах.

Визит даст старт новому этапу в подготовке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Делегаты посетят спортивные объекты, задействованные в период соревнований и проведут их детальный анализ, познакомятся с руководителями данных объектов, обсудят систему сервисов, которая будет действовать в период игр: аккредитация, организация системы питания и размещения, транспорт, церемонии и др. По каждому направлению в комиссии будут работать отдельные специалисты, которые имеют опыт проведения международных стартов.

"Обычно спортивная программа - это ключевой вопрос при организации игр. Однако сейчас для нас очень важна подготовка спортивных объектов, на которых пройдут соревнования. Все должно быть готово на высшем уровне, чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои лучшие результаты, - сказал председатель Международного технического комитета ФИСУ Роджер Рот. - Я думаю, что все участники Студенческих игр хотят открыть для себя Сибирь, которая известна ее неповторимой, "настоящей" зимой, а также гостеприимством и добротой жителей региона. Считаю, что Зимняя универсиада-2019 будет лучшей среди предыдущих Студенческих игр, и станет очень позитивным опытом для всех гостей и участников. Отмечу, что сюда точно стоит приехать в 2019 году".

Комитет по надзору за зимними универсиадами, который впервые побывает в Красноярске, начнет посещение будущих спортивных объектов игр в четверг, 19 октября. Представители Международной федерации студенческого спорта проведут инспекцию как уже действующих площадок, так и тех, где строительные работы еще ведутся. В программе запланированы визиты на Арену Север, спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта", стадион "Енисей" и другие объекты.

По итогам рабочих встреч будут представлены отчеты технических делегатов ФИСУ, в которых отразятся показатели готовности объектов и соблюдения требований по видам спорта, а также разработаны советы и рекомендации по дальнейшей подготовке к Зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

"Мы настроены на эффективную, совместную работу. Наши коллеги поделятся своим опытом и знаниями для успешной подготовки Зимней универсиады-2019. Нам предстоит обсудить ряд вопросов по спортивной программе, строительству, медицинскому обеспечению, организации сервисов для гостей соревнований и другим направлениям. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы сможем провести Студенческие игры на самом высоком уровне", - подчеркнул руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов в завершении работы пленарного заседания с представителями ФИСУ.

Отметим, что за весь период подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019, Международная федерация студенческого спорта провела девять инспекционных визитов, главной цель которых - контроль хода подготовки к проведению Зимней универсиады-2019.