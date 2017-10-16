Agile Business Conference пройдет второй раз в Москве

26 октября 2017 года в Digital October в Москве пройдет Agile Business Conference 2017. Организатор конференции - ScrumTrek. Компания работает с 2007 года и в разное время помогала проводить Agile-трансформацию Центральному Банку РФ, Сбербанку, Альфа-Банку, Яндексу, Рамблеру, Skype, Microsoft и многим другим.

Agile - это набор принципов и ценностей, которые применяются в IT, банковском сфере, финансовом секторе, страховании и государственном управлении.

Суть подхода Agile - в быстром запуске жизнеспособного продукта с целью захвата аудитории и рынка. Например, в октябре 2016 года Сбербанк первым на российском рынке предоставил возможность оплаты через Apple Pay. Как результат - 10 млн пользователей, которых банк сразу же собрал и записал себе в актив.

Основными темами Agile Business Conference 2017 станут:

Business Agility. Как организации развить гибкость и быстро реагировать на вызовы постоянно меняющегося рынка и технологий

Agile в крупных организациях. Как масштабировать Agile в крупных проектах и программах. Как научить всю организацию разделять Agile-ценности

Agile лидерство, мотивация и культура. Как построить культуру самоуправления, свободы действий и ответственности

В рамках конференции будет презентовано первое исследование состояния Agile в России, провед"нное компанией ScrumTrek. Слушатели узнают последние данные о гибких подходах управления компаниями, о тенденциях и успешных практиках в российских компаниях.

Павел Ходалев, старший управляющий директор Сбербанка: "Сегодня выживает бизнес, который быстро реагирует на новые вызовы и отвечает на ежедневно меняющиеся правила игры. Именно об этом будет Agile Business Conference. О том, что для выживания бизнес должен быть гибким, не зарываться в чрезмерном микроконтроле, ценить своих сотрудников и понимать интересы клиентов. Интересно, что Agile-подход внедряется не только в государственных учреждениях, банках, но и применяется при планировании целей в некоторых семьях. Так что конференция будет, безусловно, интересна самой широкой аудитории".

На открытии ожидается выступление со вступительной речью Андрея Бадина, заместителя директора Департамента проектной деятельности правительства РФ.

Ключевым спикером конференции станет директор Agile Learning Programs Шейн Хэсти. Опыт работы в качестве лидера руководителей проектов и бизнес-аналитиков 30 лет. Последние 15 лет Шейн работает в области Agile-практик в Австралии, Новой Зеландии и по всему миру. Шейн курирует сообщество ICAgile, которое состоит из более чем 90 организаций и порядка 50000 сертифицированных экспертов.

Доклад Шейна будет посвящен теме Business Agility - это способ ведения бизнеса, при котором организация фокусируется на потребностях и ожиданиях клиента. Такая компания смещает свой взгляд с процессного контроля на создание ценности и экосистемы. Это, в свою очередь, стимулирует рост производительности и инноваций, создаваемых людьми, которые уже есть в организации.

В числе докладчиков также:

Андрей Бадин , заместитель директора Департамента проектной деятельности правительства РФ;

, заместитель директора Департамента проектной деятельности правительства РФ; Павел Ходалев , старший управляющий директор Сбербанка;

, старший управляющий директор Сбербанка; Светлана Иванова , заместитель директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, руководитель проектного офиса Центрального Банка Российской Федерации;

, заместитель директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, руководитель проектного офиса Центрального Банка Российской Федерации; Сергей Щербинин , руководитель управления стратегического развития ИТ Raiffaisenbank;

, руководитель управления стратегического развития ИТ Raiffaisenbank; Марина Львова , директор по организационному развитию HeadHunter;

, директор по организационному развитию HeadHunter; Артем Степанов , генеральный директор и совладелец издательства МИФ;

, генеральный директор и совладелец издательства МИФ; Александр Альперович , основатель, генеральный директор издательства Clever;

, основатель, генеральный директор издательства Clever; Ирина Марчева , глава направления по управлению программными продуктами М.Видео;

, глава направления по управлению программными продуктами М.Видео; Наталья Шалаева , Software Engineering Manager, EPAM;

, Software Engineering Manager, EPAM; Асхат Уразбаев , Agile Coach основатель компании ScrumTrek;

, Agile Coach основатель компании ScrumTrek; Александр Сизинцев , генеральный директор Biletix;

, генеральный директор Biletix; Утпал Чакраборти , главный архитектор Larsen & Toubro Infotec.

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