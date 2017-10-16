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Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019

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16 октября, 12:57 UTC+3

В Фанпарке "Бобровый лог" состоится запуск часов обратного отсчета до Студенческих игр

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

КРАСНОЯРСК, 16 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. Министр спорта РФ Павел Колобков примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 500 дням до старта XXIX Всемирной Зимней универсиады-2019 в Краснярске.

18 октября глава министерства торжественно откроет проект "Уроки Зимней универсиады-2019" для семиклассников гимназии № 13 "Академ". Это второй модуль образовательных мероприятий, организованных Дирекцией Студенческих игр для учащихся общеобразовательных учреждений Красноярска.

На мероприятии свыше 90 школьников смогут подробней познакомиться с видами спорта, включенными в спортивную программу Студенческих игр, а также узнают о легендах отечественного спорта и послах Зимней универсиады-2019. На занятии министр побеседует с ребятами о пользе спорта и здорового образа жизни, о развитии спортивного молодежного движения. Каждый участник урока получит памятный сувенир - тетрадь с символикой игр.

Также в этот день Павел Колобков посетит спортивные объекты Зимней универсиады-2019, где оценит ход строительства и уровень подготовки объектов. Глава Минспорта России совместно с членами правительства региона посетит строительные площадки спортивно-тренировочного комплекса "Академия зимних видов спорта", объекты Деревни Зимней универсиады-2019, Ледовой арены на ул. Партизана Железняка, стадиона "Енисей", Центрального стадиона им. Ленинского комсомола, спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена Красноярск".

В завершении визита Павел Колобков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 500 дням до старта Зимней универсиады-2019, который пройдет в Фанпарке "Бобровый лог", где состоится запуск часов обратного отсчета до Студенческих игр.

Отметим, что праздник организован совместно Дирекцией Зимней универсиады-2019 и компанией "Норникель" - генеральным партнером Студенческих игр.

Дополнительная информация для СМИ: 89237582019, Юлия Романюк, 89231532019, Галина Прокопьева, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.

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