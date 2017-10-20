Для отельеров на форуме "Открытый Крым" будут организованы мастер-классы в игровом формате

Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легкоСпорт 20 октября, 15:52
Команда Канчельскиса обыграла команду Красножана в футбольном матче на фестивале в СочиСпорт 20 октября, 15:49
Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в РоссииСпорт 20 октября, 15:45
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДДОбщество 20 октября, 15:43
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в КрымуВ стране 20 октября, 15:39
Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сферОбщество 20 октября, 15:36
Рекордный за последние шесть лет урожай зерна собран в Курганской областиНовости Урала 20 октября, 15:36
СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФАСпорт 20 октября, 15:30
В Приморье проходят учения Уссурийской бригады ВДВАрмия и ОПК 20 октября, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 20 октября 2017 г. /Пресс-служба Минтуризма РК/. В рамках V туристского форума "Открытый Крым" 2 и 3 ноября 2017 года для руководителей, управляющих, заместителей управляющих и коммерческих директоров отелей будут организованы игровые мастер-классы Школы гостиничного бизнеса Reikartz Hospitality School.
По словам модератора мастер-классов, операционного директора Школы гостиничного бизнеса Reikartz Hospitality School Ирины Барабановой, цель семинаров - помочь участникам отработать профессиональные навыки на практике.
"Именно поэтому мы выбрали новый формат, который позволит задействовать всех участников мастер-классов в практической работе парами, подгруппами и группами. Более того, те, кто зарегистрируется на секцию, предварительно получат домашнее задание и должны будут прийти подготовленными. Просто посидеть и послушать не выйдет. Мы организовываем живую дискуссию и активную работу, чтобы по итогу участники могли применить полученный опыт на практике", - отметила Ирина Барабанова.
Так, в ходе тренингов будут работать три секции: "Сколько должен стоить номер в отеле. Формула Хаббарта, Правило Большого Пальца, конкурентная среда - три метода расчета номера", "Стандартизация процессов. "Правило ЗР" в отелях. Формула минимизации персонала" и "101 пример изощренности персонала. Кто не работает, тот ест".
Для участия в секциях необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.
Напомним, деловая программа форума запланирована на 2-3 ноября 2017 года. Делегатов ждут пленарное заседание, дискуссионные панели, обучающие мероприятия. Заявки на участие в деловых и образовательных мероприятиях принимаются до 18:00 27 октября 2017 года.