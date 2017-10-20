Для отельеров на форуме "Открытый Крым" будут организованы мастер-классы в игровом формате

ЯЛТА, 20 октября 2017 г. /Пресс-служба Минтуризма РК/. В рамках V туристского форума "Открытый Крым" 2 и 3 ноября 2017 года для руководителей, управляющих, заместителей управляющих и коммерческих директоров отелей будут организованы игровые мастер-классы Школы гостиничного бизнеса Reikartz Hospitality School.

По словам модератора мастер-классов, операционного директора Школы гостиничного бизнеса Reikartz Hospitality School Ирины Барабановой, цель семинаров - помочь участникам отработать профессиональные навыки на практике.

"Именно поэтому мы выбрали новый формат, который позволит задействовать всех участников мастер-классов в практической работе парами, подгруппами и группами. Более того, те, кто зарегистрируется на секцию, предварительно получат домашнее задание и должны будут прийти подготовленными. Просто посидеть и послушать не выйдет. Мы организовываем живую дискуссию и активную работу, чтобы по итогу участники могли применить полученный опыт на практике", - отметила Ирина Барабанова.

Так, в ходе тренингов будут работать три секции: "Сколько должен стоить номер в отеле. Формула Хаббарта, Правило Большого Пальца, конкурентная среда - три метода расчета номера", "Стандартизация процессов. "Правило ЗР" в отелях. Формула минимизации персонала" и "101 пример изощренности персонала. Кто не работает, тот ест".

Для участия в секциях необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.

Напомним, деловая программа форума запланирована на 2-3 ноября 2017 года. Делегатов ждут пленарное заседание, дискуссионные панели, обучающие мероприятия. Заявки на участие в деловых и образовательных мероприятиях принимаются до 18:00 27 октября 2017 года.