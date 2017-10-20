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Глава Татарстана посетит США

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20 октября, 18:06 UTC+3

Планируется подписание нескольких соглашений

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Рустам Минниханов

Рустам Минниханов

© Михаил Метцель/ТАСС

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Делегация Татарстана вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым посетит в воскресенье Соединенные Штаты Америки. За три дня планируется посещение форумов, встречи и подписания нескольких соглашений, в том числе в сфере энергетики, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

“В рамках поездки Рустам Миннихнов посетит два города - Хьюстон и Сан-Франциско. В Хьюстоне пройдет деловой форум (23 октября) "Техас - Татарстан" с презентацией инвестиционного потенциала республики, также состоятся встречи с руководителями компаний Emerson, Ozone21, Univation Technologies и посещение Университета Райса. Кроме того, будут встречи и переговоры с руководством подразделения компании General Electric”, - пояснил Эдуард Хайруллин.

По словам руководителя пресс-службы президента республики, 24 октября делегация будет работать в Сан-Франциско, где состоится международный технологический симпозиум. Рустам Минниханов примет участие в панельной дискуссии “Роль инновационных центров в развитии экономики” и сессии "Глобальные тренды Кремниевой долины". Кроме этого, президент Татарстана планирует встретиться с руководством компаний Torrey Pines Investment, JVIS, Ernst & Young Global Limited, Alfa8 и другими.

Ожидается, что в Сан-Франциско, состоится подписание меморандума между татарстанским ОАО "Сетевая компания" и General Electric, соглашения о долгосрочном сотрудничестве между ПАО "Казаньоргсинтез" (крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена) и Univation Tehnologies, соглашения между Альметьевским государственным институтом и Университетом Райса.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между США и Татарстаном за январь-август 2017 года вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $596,4 млн (было $406,1 млн). 

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