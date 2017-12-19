Лучшая Снегурочка России живет в Ханты-Мансийске

Съезд Дедов Морозов и Снегурочек прошел в России одиннадцатый раз. Он собрал на одной площадке самых творческих и интересных новогодних волшебников со всей страны, и все они приехали в Ханты-Мансийск – Новогоднюю столицу России, чтобы побороться за звания "Лучший Дед Мороз" и "Лучшая Снегурочка".

Самой яркой, запоминающейся и трогательной Снегурочкой стала жительница Ханты-Мансийска Зинаида Торопова. Внучка деда Мороза работает режиссером, руководит театром-студией "Дельтаплан" городского Центра развития творчества детей и юношества.

Для участия в конкурсе необходимо было пройти конкурсный отбор и представить новогодние программы. Оценивали сценарии и актерское мастерство как взрослое жюри, так и детское. Зинаида Торопова представила детскую театрализованную программу "Новый год для Микрозлобика"(3+), благодаря которой и получила диплом лауреата 1 степени.

Напомним, что в этом году в Новогоднюю столицу России приехали более 50 волшебных участников со всех уголков нашей страны. Также Гран-при у Дедушки Мороза из Сургута Ивана Соловьева.