Свыше 800 юнармейцев Чувашии приняли в этом году участие в военно-патриотических играх

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 юнармейцев приняли участие в военно-патриотических играх, проходивших в текущем году в Чувашии. Об этом сообщил журналистам министр образования и молодежной политики региона Юрий Исаев.

"В республике практически в течение полувека не прерывается традиция проведения игр "Зарница" и "Орленок", в этом году в финале приняло участие 83 юнармейских отделения с общим охватом более 800 детей", - сказал он. По словам чиновника, проведение подобных игр является одним из элементов патриотического воспитания молодежи и профилактики экстремизма среди подрастающего поколения.

"У нас также налажено взаимодействие с централизованными религиозными организациями и на системной основе в школах проводятся совместные мероприятия в форме тематических часов, круглых столов, встреч по вопросам духовно-нравственного воспитания подростков", - заметил он. Также в регионе действуют детско-юношеские общественные организации и волонтерские команды, которые шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны и их вдовами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Чувашии, 18 декабря в регионе состоялось заседание комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. "Место проведения мероприятия было выбрано не случайно – члены комиссии приехали к нам ознакомиться с опытом работы республики в этом направлении", - сказал собеседник агентства.

В ходе заседания общественности презентовали проект "Наставники России", направленный на социальную и профессиональную адаптацию молодых специалистов на предприятиях и в организациях. "Он, в частности, подразумевает обучение ребят работе в команде, а также делает упор на личностный рост, уважение и умение работать в команде", - добавили в пресс-службе.

Также заместитель председателя комиссии, глава федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович вручил юнармейцам Чувашии знамя Бессмертного полка и знамя автопробега "От дорог войны к дорогам мира", пригласив молодежь Чувашии присоединиться к этой акции, посвященной Великой Победе.