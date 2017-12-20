В ингушском Карабулаке благоустроили в текущем году 12 социально важных объектов

Власти Карабулака (Ингушетия) благоустроили в текущем году 12 дворовых и общественных территорий благодаря реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В церемонии открытия объектов приняли участие мэр Карабулака Ахмед Битиев, председатель Горсовета Магомет Ганиев, депутат Народного собрания Ингушетии Батыр Хамхоев, заместитель руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Айна Накастоева, член регионального штаба и активист Общероссийского народного фронта Зелимхан Оздоев и другие официальные лица, представители общественного и молодежного советов, жители города.

Основное праздничное мероприятие состоялось на месте обустройства большого общего двора расположенных по соседству многоквартирных домов в центре города, включающих в сумме порядка 300 квартир, в которых проживает свыше 1000 человек. Это семь дворовых территорий на улицах Джабагиева, Нефтяная и Осканова, которые образуют единый комплекс для проведения досуга граждан разных возрастов.

Открывая торжественную церемонию, глава муниципального образования поздравил всех со знаменательным событием - открытием социально важных объектов. По словам градоначальника, реализация программы "Формирование комфортной городской среды" стала большим подспорьем для Карабулака.

"Всего по указанной программе в текущем году удалось благоустроить Парк Славы и Парк имени первого Героя России Суламбека Осканова, фасадную часть и въездную зону на Парк 25-летия Республики Ингушетия, автопарковку для детско-юношеской спортивной школы, а также восемь дворовых территорий. Эти масштабные работы стали возможны благодаря партийному проекту "Единой России" под неусыпным контролем со стороны Общероссийского народного фронта. Главный участник проекта - это сами жители, которые формировали заявки, высказывали просьбы и предложения. С учетом именно пожеланий горожан принимались те или иные решения", - подчеркнул он.

Ахмед Битиев поблагодарил строителей за качественную работу и всех, кто внес свою лепту в реализацию проекта.

"Уважаемые жители прошу вас следить за сохранностью этих объектов, по возможности ухаживать за ними, сберечь эту красоту, ведь все это сделано для вас. Мы надеемся, что программа будет продолжена в будущем году и мы сможем благоустроить в нашем городе еще ряд важных объектов, в том числе спортивного направления", - заключил глава города.

Жительница многоквартирного дома по улице Осканова, участница проекта Ася Акиева выразила признательность за сделанный подарок главе Ингушетии, мэру Карабулака, представителями партии "Единая Россия", всем, кто посодействовал в благоустройстве общедворовой территории. Она отметила, что просила установить беседку и детскую площадку и ее просьбы были исполнены.

"Теперь здесь могут провести досуг пожилые люди, молодежи можно на воркаут-площадке заняться физической подготовкой, есть развлечения для детей. Мы очень довольны, все сделано со вкусом и на совесть. Со своей стороны могу обещать, что будем следить за порядком, чтобы здесь всегда было чисто и красиво", - отметила она.

Минстрой России выделил Ингушетии 98 млн руб. на обустройство парков и дворов в 2017 году. Эти средства регион получил в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Их потратили на благоустройство городов, в том числе на обустройство парков и других общественных пространств, ремонт и модернизацию дворов в городах Карабулак, Малгобек, Сунжа, Магас, Назрань, в Сунженском, Назрановском и Джейрахском районах. Республика направила более 5,1 млн на софинансирование проекта. Карабулак получил всего 22,8 млн руб.