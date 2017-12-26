Ольга Лоретц: УрГАУ находится в развитии и творческом поиске

- Ольга Геннадьевна, как вы оцениваете состояние регионального АПК? В чем мы безусловно доминируем в обеспечении продовольственной безопасности РФ, а в чем - зависимы на годы?

- На сегодняшний день регион обеспечивает себя практически на 100% яйцом и картофелем, на 60% - молоком, мясом и мясопродуктами, чуть ниже - овощами. Регион на очень хорошем уровне благодаря внедрению новых технологий, модернизации сельского хозяйства в регионе. Поэтому мы устойчиво входим в лидирующую группу, в частности, занимаем хорошие позиции в России по производству молока.

Это происходит благодаря разработкам наших ученых. В том числе удалось достичь успехов в молочном животноводстве, надои составляют около 10 тыс. литров в год - это высокий показатель. Благодаря этой работе, в первую очередь разработкам и усилиям Ирины Михайловны Донник - до недавнего времени нашего ректора, а ныне - вице-президента РАН, оздоровлено стада крупного рогатого скота, и мы единственный регион России, где крупный рогатый скот полностью избавлен от лейкоза. Регион стал первым в стране, где ликвидировали это опасное заболевание и доказали, что в промышленных районах возможно получение качественной сельхозпродукции. У нас внедряются передовые технологии, в том числе по выращиванию овощей закрытого грунта, - в частности, речь идет о ЗАО "Тепличное" (УГМК Агро). Селекционеры разрабатывают возможность получения гибридов томатов и огурцов.

Предваряя ваш вопрос, вынуждена констатировать, что по семенам для АПК мы практически на 100% зависим от импорта. И в этом мы видим своего рода вызов нам, как ученым.

- Как вы оцениваете коэффициент полезного использования ваших разработок?

- КПД использования агронауки во всех регионах России достаточно низкий. Вузы столкнулись с проблемой так называемого индустриального партнерства. Сейчас один из главных наших приоритетов, и такая задача поставлена Министерством АПК России, - коммерциализация проектов. Есть понятие "инновационная экосистема вуза", когда разработка доходит до внедрения, работаем над этим. Одновременно создаем консорциум, подписали соглашения с Уралплемцентром, с селекционно-семеноводческим центром "Уральский картофель", чтобы максимально эффективно и быстро коммерциализировать наши разработки.

- Зависит ли проникновение науки на предприятие от масштаба этого самого предприятия? Другими словами, чем больше агрохолдинг, тем активнее там представлена агронаука?

- Чаще всего корреляция отрицательная. Большие предприятия не очень воспринимают вузовскую науку, считая, что проще и правильнее пригласить специалистов, создать свою научную базу, купить разработки. На всех форумах мы поднимаем эту тему. Чаще всего, когда индустриальным партнером выступает крупное предприятие, гораздо проще входить в грантовую систему, проводить апробацию - больше возможностей. Эта тема является актуальной для обсуждения на всех форумах, и не только наш аграрный вуз бьёт тревогу - об этом неоднократно говорила и говорит ректор Российского государственного аграрного университета им. К.А.Тимирязева - знаменитой на весь мир Тимирязевки - Галина Викторовна Зорина.

Думаю, что со временем мы найдем точки соприкосновения с предприятиями АПК. Понимаем, что и с нашей стороны есть вина - очень долгое время развивались сами в себе, без соприкосновения с партнерами. Речь, повторяю, не столько о вузе, сколько о прежней системе образования. Сейчас одной из главных задач является интеграция, работа на опережение конкурентов, на востребованность. Другими словами, надо работать не только в фундаментальной науке, но и в прикладной - под заказ предприятий.

- Многое в стране решается посредством властного ресурса. Это не плохо и не хорошо - так сложилось десятилетиями. Как можно его использовать для укрепления смычки науки и агропрома?

- Здесь, думаю, административный ресурс уместен. С первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Валерьевичем Орловым, который также возглавляет наш попечительский совет, мы говорили об этом. В ближайшее время на эту тему проведем заседание попечительского совета - в него входят также наши самые авторитетные выпускники и главы крупных агрохолдингов. У нас небольшие ресурсы, в нашем ведении находится ограниченное количество земли, ее недостаточно для апробаций, без таких партнеров нам не обойтись. Все наши дерзновенные планы упираются, прежде всего, в это.

Особенно радует молодежь - они нестандартно мыслят, их глаза горят, они хотят заниматься, узнавать, изобретать, создавать, пробовать, творить. Мы создадим инновационный молодежный центр, где они будут устраивать мозговые штурмы, интегрироваться. Тем самым мы уже сейчас закладываем качественную и плотную коммутацию науки и агропрома - пока эти ребята находятся в орбите вуза, а через 10-20 лет станут руководителями отрасли. И не зря молодежь поддерживается правительством и президентом. Общаясь с ребятами, мы понимаем, что это другое поколение, и в связке со старшими, опытными коллегами нередко складываются необычные решения. В этом году пять наших студентов по итогам участия в программе УМНИК получили полумиллионные гранты на реализацию своих проектов. Их идеи жюри конкурса оценило как самые перспективные. Это грантовая система: идет финансирование, позволяющее в будущем создавать малые инновационные предприятия, заниматься коммерциализацией своей идеи и выходить на более финансовоемкие стартапы.

- В октябре 2014 на базе УрГАУ было открыто малое инновационное предприятие - цех по опытному производству твердых сортов сыра. Как сложился проект? Видимо, он трансформировался в проект УГМК-Агро с альпийскими козами? Какие новые подобные опытные инновационные предприятия создаются на базе УрГАУ? Какие сроки реализации проектов и отдача?

- По проекту УГМК. Наше участие там не настолько плотное, как того хотелось бы. Оно и понятно. Когда завозится большое количество импортного скота, а речь идет о тысяче альпийских коз, трудно сохранить все поголовье здоровым. Доступ ограничивается, и это правильно.

Но около двух лет мы изучали качество адаптации коз нубийской породы, и дальше будем с этим работать. По составу и качеству молока они отличаются от альпийских коз. Работали в рамках федерального гранта от Минсельхоза РФ, получили интересные результаты. Оказывается, адаптационный период у коз достаточно продолжительный, в течение трех лет. Это касается коз всех молочных пород, схема адаптации аналогична что у нубийских, что у альпийских. По нубийским козам мы провели достаточно обстоятельное и длительное исследование, по альпийским - продолжаем, и надеемся на взаимодействие с руководством УГМК-Агро.

По импортным козам. Поскольку в ближайшее время срок адаптации еще не истечет, сейчас мы разрабатываем добавку к комбикорму, которая активизирует адаптивные способности их организма. Будем ее патентовать. Работаем по этой теме совместно с ВНИИ козоводства и овцеводства в Ставрополе. Думаем, это будет очень интересная разработка как для крупных агрохолдингов, так и для фермеров, разводящих коз и овец.

Сейчас мы вообще отмечаем тенденцию к изменению структуры молочного стада. Десятилетиями его основой в стране был крупный рогатый скот - коровы. Сейчас, с развитием фермерства, становится выгоднее держать коз, нежели коров. Как в старое время, до раскулачивания и коллективизации - корова была далеко не в каждой крестьянской семье, а коза - почти в каждой. Коза проще в плане кормления, содержания. Долгое время на Урале мелкий рогатый скот не разводился в таком объеме, а сейчас это направление возрождается. В частности, для качественного детского питания козье молоко необходимо. Оно, и это признано диетологами, для детей ценнее.

- А что по сыродельческому цеху?

- Реализация любого научного проекта в рамках отработки технологии производства сыра в условиях малых хозяйств и рецептуры составляет в среднем около пяти лет. Мы не вышли на объемы производства, да и нет пока такой цели - мы отрабатываем механизмы и процессы в рамках малого инновационного предприятия. Кроме цеха по опытному производству сыров, у нас есть МИП "Полный дом", где выращиваем бройлеров с экологически чистым мясом. Инкубацией цыплят занимаемся сами. Также у нас есть цех по переработке мяса и мясных продуктов, где отрабатываем различные рецептуры. Вкус и у колбасы, и у бройлеров у нас на порядок отличается от промышленного продукта.

Много идей, много проектов, но для получения изначально заложенных и ожидаемых результатов надо подождать года три.

- Теперь модная тема - индюшиное и страусиное мясо. Занимаетесь ли этим?

- Да, знаю ряд таких хозяйств, недавно в Тюменской области появилась большой холдинг по производству и переработке мяса индейки. Нет, в таких проектах мы не участвуем. Хотя идея войти в этот интересный вид птицеводства существует, разводить не только индюшек, но и цесарок. Но под эти планы нам надо расшириться. Пока отрабатываем по бройлерам, а дальше будет видно.

Страусы - это специфичная тема. Попытки заняться разработкой этого экзотичного направления были на Среднеуральской фабрике, они завозили отдельных особей. Страусы неприхотливы, могут, при умеренных холодах, содержаться на улице и в легких ангарах. Скорлупа используется в основном в декоре, мясо их диетическое, что-то среднее между индейкой и говядиной. Думаю, реализовать его у нас будет трудно в связи с особенностями менталитета.

- В начале 2015 много говорилось о госпрограмме "Развитие АПК и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года". Как вуз - главный представитель агронауки Урала - интегрирован в нее? Какие предлагаете разработки?

- Эта программа создавалась по приоритетным направлениям. Она была нацелена на развитие АПК Свердловской области. Она действует, ее никто не отменял и не сворачивал. По сырам в рамках импортозамещения, по уральскому картофелю, по развитию нашего университета мы работаем в рамках приоритетов этой программы. Участвуем и в федеральных программах. По научной деятельности у нас несколько федеральных грантов - в частности, два гранта Российского научного фонда - такие иметь престижно. Наши разработки по этим грантам как раз направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и региона. Исследуем темы по птицеводству и по получению продукции заданных свойств - это тема фундаментальной науки. Отправили заявку на третий грант, будем продолжать эти направления и в следующем году.

Также есть министерские гранты по адаптации коз, селекции и семеноводству овощей закрытого грунта. Нами получены и зарегистрированы четыре гибрида огурца и томата, два вида лука-шалота. Также мы надеемся, что сработает наша связка с "Уральским картофелем" по промышленному семеноводству. В следующем году запустим лабораторию микроклонального размножения для получения семенного материала.

Также реализуем совместный проект с Крымом по получению эфирных масел из лекарственных растений уральской флоры. Вам известно о глобальной проблеме антибиотиков в промышленном животноводстве, и наша цель в этой теме - получение безопасных пестицидов и препаратов для лечения животных, на основе трав.

Есть также интересная разработка - черный томат, имеющий повышенные антиоксидантные свойства. Они намного вкуснее обычных красных, но пока мы проигрываем импортным конкурентам по срокам хранения - там выращивают сорта, которые сохраняются хорошо, но уступают по вкусовым качествам. Вообще, чем дольше плод хранится, тем хуже его вкус. В ЗАО "Тепличное" нам выделен участок для апробации этого сорта.

А вообще рассчитываем, что к 2025 году мы выйдем на импортозамещение по томатам. Будем выращивать свои семена.

- Три года назад в вашем университете самыми дефицитными специальностями были тракторист и агроном. А как сейчас?

- Дефицит в специалистах АПК всегда есть. Свою потребность того или иного профиля сельхозпроизводители решают через целевое обучение, на которое выделяется около 30% от числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Студент обучается, проходит все практики в хозяйстве. Руководитель видит студента, по возможности добавляет задания, курсы для подготовки конкретного специалиста с нужными параметрами, с комбинированными навыками и знаниями.

В 2019 году вступают в силу новые образовательные стандарты, которые позволят вузу учитывать такие профстандарты и потребности сельхозтоваропроизводителя в выпускниках определенного профиля для формирования персонифицированной образовательной программы с учетом целого ряда профессиональных компетенций, необходимых на выходе.

Задачи вуза сегодня в связи с этим - увеличить практикоориентированность выпускника и предусмотреть, какие специалисты будут востребованы через пять лет, какие направления и технологии будут доминировать.

- А какие направления сейчас самые популярные?

- Наиболее востребованным на сегодня остается направление "Ветеринарная медицина". Спрос на него не падает годами. Возрос спрос на специальность "Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции". Достаточно популярно также "Землеустройство и кадастры".

Необходимо, чтобы молодой специалист на выходе имел практические навыки работы. Долгое время вузы обвинялись в том, что выпускники не готовы к работе после окончания учебного заведения. На самом деле, это не вина вузов, а скорее упущение образовательных стандартов того поколения, когда сократили практику и увеличили теорию. На специалитете была возможность делать практику по полгода при переходе с 4-го на 5-й курс, совмещая два вида практики - и производственную, и преддипломную. Часто ребята совмещали и работу, и окончание вуза.

На бакалавриате все изменилось. Сейчас созданы девять базовых кафедр на предприятиях. Наверное, мы будем их расширять. Работает центр практического обучения. Если предприятие вкладывается в обучение специалиста, то все равно нужно продолжать обучение, работая в конкретном месте. На Западе это практикуется, а у нас работодатели пока не настолько заинтересованы. Боятся, что, вложившись в специалиста, они его не получат - уйдет. Программа "Уральская деревня" предусматривает очень серьезные преференции тем молодым специалистам, что решат работать на селе. И будет жаль, если по каким-то причинам эта тема будет сворачиваться.

- Вы говорили о том, что заняты прогнозированием - какие специальности будут востребованы в АПК через пять лет…

- Во-первых, будет востребовано все, что касается робототехники, беспилотных проектов. По беспилотному трактору мы заявлялись на грант вместе с УрФУ. Во-вторых, все инновационные разработки, касающиеся информационных технологий - IT. Сейчас всеми процессами можно управлять с монитора. Другое дело, что возникла необходимость исследований по приспособляемости животных к робототехнике - как такого рода технологии отразится на их отдаче, здоровье и долголетии.

Я уже говорила о том, что к нам идут студенты совершенно другого формата, новой генерации. Преподавать должен тот, кто не только занимается наукой, но и внедряет разработки. Мы отходим от традиционных лекций в аудиториях и кабинетах, все больший удельный вес приобретают активные и интерактивные формы передачи знаний.

Генная инженерия, конечно, тоже в приоритете. В этой сфере Россия, а прежде СССР, то опережали, то отставали от других стран, генетику то разрешали, то клеймили позором. В результате отечественная наука наверстывает значительное, на порядок, отставание, хотя на старте лидировала. ПЦР лаборатория (Полимеразная цепная реакция — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале - прим. ТАСС) нами уже закуплена, дорабатываем ее. Это будет работа на уровне генома, она позволяет выделять участки ДНК, диагностировать по маркерам наследственные заболевания.

Это, конечно, очень большие финансовые затраты. Но мы должны развивать приоритетные направления с опережением. Закупаем и воплощаем не все сразу, но плотность обновлений в ближайшие годы должна быть высокой. Федеральные университеты имеют возможности такого рода гораздо выше.

Чтобы не закупать дорогостоящее оборудование, мы создали центр коллективного пользования совместно с научно-исследовательским центром на базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института и Уральского НИИ сельского хозяйства. Этим дорогостоящим оборудованием могут пользоваться все партнеры. Подобные договоры мы имеем с УрО РАН, Уральский федеральный университет предоставляет нам возможность пользоваться их оборудованием.

Такое решение позволяет как проводить фундаментальные научные исследования на должном уровне, так и внедрять полученные знания в учебный процесс.

Что еще? На факультете агротехнологий появится микроклональная лаборатория. Элементы нее частично уже закуплены, полностью будем запускать со следующего учебного года.

Есть другие интересные перспективные направления. Мне, например, очень нравится работа наших студентов, выращивающих рассаду на гидропонике (гидропоника - способ выращивания растений на искусственных средах без почвы, питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни - прим. ТАСС). К примеру, один студент выращивает так экзотические домашние растения.

- Недавно ваши студенты представили три перспективных экологических проекта, касающихся применения биогаза и водорослей. Ребята даже ездили на форум в Москву. В чем заключаются их идеи?

- Речь, видимо, идет о трех проектах наших молодых ученых и студентов, представленных несколько дней назад на "Форуме действий" в Москве. Форум проводился под эгидой ОНФ, его посетил президент РФ.

Первый проект - это разработка по биогазу, вырабатываемому из продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота с добавлением трех видов микроорганизмов, и применению его в качестве нового экологически чистого и дешевого топлива. Этот проект был признан одним из лучших по итогам региональной форсайт-сессии "Образ будущего страны". По мнению разработчика, через несколько лет установки на таком биогазе позволят отапливать все сельские территории региона.

На форуме наши ребята представили еще два проекта. Первый, если будет реализован, позволит очистить водоемы от нефти с помощью специальных бактерий. Второй предусматривает использовать водоросли, которые сегодня составляют около 60% массы растительности нашей планеты и имеют высокий коэффициент размножения, в качестве альтернативного источника питания и энергии. По задумке авторов, это позволит решить проблему нехватки продовольствия в странах с низким уровнем развития и обеспечить экологически чистый источник энергии без выбросов токсинов, в отличие от бензина и дизтоплива.

В общем, и наш университет, и наши студенты находятся в развитии и творческом поиске.

Справка

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.

Ольга Лоретц возглавила УрГАУ в октябре 2017 года, после того, как ректор Ирина Донник была избрана вице-президентом Российской академии наук в составе нового президиума РАН.