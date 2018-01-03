На окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" З января пройдет 33 спектакля

3 января уличные спектакли и интерактивные театрализованные представления пройдут на десяти окружных площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”. Всего посетителей ждет 33 представления на любой вкус. Кроме того, на окружных фестивальных площадках гостям предложат поучаствовать в творческих мастер-классах - их запланировано ровно 70, – пройти увлекательные квесты и попробовать свои силы в спортивных забавах. Спектакли пройдут с 15.00 до 18.00 или 19.00 (в зависимости от площадки), мастер-классы – с 12.00 до 19.00, сделать фото на фоне празднично наряженных елок, приобрести сувениры и попробовать угощения можно весь день: с 10.00 до 21.00.

Всем, кто хочет, чтобы новогоднее настроение продлилось как можно дольше, советуем отправляться на спектакли всей семьей. На площадке по адресу Маршала Чуйкова, вл.3, в 15.00, во время спектакля “Алиса в стране чудес” зрители узнают, как встречают Новый год в разных странах. И там же, в 17.15 можно будет посмотреть мюзикл “Морозко”, поставленный по мотивам известной сказки.

На Городецкой 14, театр “черноеНЕБОбелое” порадует спектаклем “Новогодняя дискотека у Снежной Королевы”. Это представление с футуристическими костюмами, захватывающим сюжетом и необычным финалом в виде сета от диджея Снеговика, придумано и поставлено специально для фестиваля. Начало спектакля в 16.00. В 15.00 и 17.00 на этой же площадке всех желающих ждет веселое музыкальное представление Пушкинского музыкального театра “Дед Мороз спешит на помощь”.

На других площадках можно увидеть спектакли по классическим сказочным сюжетам (“Белоснежка”, “Снежная королева”, “Снегурочка”) и специальные новогодние и рождественские постановки. Воодушевившись волшебной театральной программой, юные посетители наверняка и сами захотят поучаствовать в представлениях, играх и творческих мастер-классах. На Городецкой, 14 всех маленьких любителей головоломок и загадок приглашают в “Новогоднюю мастерскую”. В 13.00 и 16.00 там пройдет увлекательный квест под названием “12 месяцев”. Зрители будут разгадывать непростые головоломки и загадки, выполнять увлекательные задания, чтобы помочь сказочным героям найти прекрасные весенние цветы по приказу принцессы.

В Зеленограде, на Площади Юности, все желающие смогут попробовать себя в роли дизайнеров. В 18.00 на мастер-классе “Варежки Деда Мороза” дети смогут украсить варежки в новогоднем стиле. Любителям мастерить понравится и на улице Хачатуряна, 13: в 16.00 будут делать красивые новогодние подушечки с декором из фетра и бусин.

Будущих актеров и их мам и пап приглашаем на площадку по адресу Строгинский бульвар, 9: в 13.00 и в 17.00 на мастер-классе “Золушка”, они узнают многие секреты актерского мастерства и смогут сыграть сцены из одноименной сказки. Подробное расписание работы этих и других площадок фестиваля “Путешествие в Рождество” можно найти на официальном сайте https://newyear2018.moscow/

Большая праздничная музыкально-театральная программа ждет москвичей и туристов и в городских парках. 3 января на сцене площадки на Аллее Космонавтов выступят Мот, Лигалайз и Влад Соколовский. Кроме того, зрителей ждут театральные постановки и новогодний dj-сет. В парке “Сокольники” все желающие смогут бесплатно побывать на концертах участников популярного проекта “Голос.Дети”, а также таких звездных исполнителей, как Миша Марвин, Доминик Джокер и Стас Пьеха.

В Царицыно в этот же день состоится концерт группы “Марсель”, Олега Майями и других исполнителей, пройдут спектакли и ди-джей сет от DJ Rublev. В Измайловском парке пройдут выступления Вахтанга, Алины Артц и других артистов. Екатерининский парк приглашает гостей отлично провести время на праздничном концерте с участием Юлианны Карауловой, Алексея Гомана и Андрея Гризли, а также посмотреть спектакли и потанцевать на дискотеке.

В этом сезоне московский зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", посвящен миру театра. Фестиваль начался 22 декабря 2017 года и продлится до 14 января 2018 года. Гостей ежедневно ждут зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции и традиционные зимние забавы. И, конечно, самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.