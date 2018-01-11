Объявлены финалисты федерального этапа премии "Бизнес-Успех" за 2017 год

В Общественной палате России состоялось заседание конкурсной комиссии Национальной премии "Бизнес-Успех", по результатам которого определились финалисты всероссийского этапа. Финал конкурса пройдет 6-7 февраля 2018 года в Москве.

Экспертная комиссия выбрала уникальные по своей специфике и наиболее запоминающиеся идеи малого бизнеса, представленные на конкурс в этом году. Председателем комиссии выступил президент "Опоры России" Александр Калинин. Предприниматели, уже добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности, будут представлять свои проекты на ключевом событии "Бизнес-Успеха" - Всероссийском финале премии, который пройдёт 6-7 февраля 2018 года в Москве.

В этом году "Бизнес-Успех" побывал в Чувашии, Бурятии и Удмуртии, Ставропольском крае, Рязани, Великом Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Смоленске, Воронеже, Волгограде и Новосибирске. Также состоялся специальный этап премии для представителей моногородов в Котовске Тамбовской области.

На участие в заключительном этапе премии за 2017 год претендовало почти 2000 предпринимателей со всей России. 80 из них завоевали свой «Золотой домкрат» на одном из 13 региональных финалов конкурса. Из этого числа только 24 конкурсанта получили приглашение в московский финал и шанс побороться за звание лучшего бизнесмена страны по восьми заявленным номинациям. Претендентов отбирали члены экспертной комиссии, в число которой помимо Александра Калинина вошли: президент электронной площадки РТС-тендер и вице-президент "Опоры России" Виктор Степанов, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы Российского экспортного центра Борис Игошин, депутат Государственной думы Дмитрий Сазонов, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий "Опоры России" и руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов, главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей Турко, журналист и телеведущий канала "Россия 24" Роман Плюсов, а также представители Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты, Корпорации МСП, ВТБ 24, Уралсиба, "Федеральной пассажирской компании" и ГК "Новард" и др.

По итогам встречи Александр Калинин предложил более активно поддерживать победителей Национальной премии "Бизнес-Успех" в медийном плане: "Потрясающие яркие истории предпринимателей, которые были представлены в течение года, с трудом поддаются отбору. Сегодня мы отметили действительно интересные, перспективные и такие важные для нашей страны проекты. Необходимо придать медийный импульс историям победителей премии – не только на финале "Бизнес-Успеха", чтобы их проекты имели сетевое продолжение по всей территории страны через разные каналы".

Дарья Сунцова отметила положительную динамику присутствия представителей малых территорий в конкурсе. "Учитывая основную цель проекта – популяризация малого бизнеса на малых территориях, отдельно отмечу, что только 16% населенных пунктов предпринимателей представляют собой центральный город субъекта Российской Федерации: 45% - не столичные города, 33% - посёлки, сёла, станицы или хутора, 7% - из деревень".

Президент электронной площадки РТС-тендер Виктор Степанов также добавил, что количество региональных этапов премии за прошедший год выросло с 8 до 13 и выразил надежду, что в 2018 году в конкурсе примут участие представители всех 85 регионов нашей страны.

Среди предпринимательских проектов в каждой представленной категории было определено по три номинанта. Подведение итогов годового цикла региональных туров Национальной премии "Бизнес-Успех" и награждение лауреатов 2017 года состоится в начале будущего года.

Все желающие посетить Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» могут пройти бесплатную регистрацию. В первый день деловой программы, который посвящен работе муниципальных органов власти для развития бизнес-климата, участников будут ожидать в Общественной палате России. Второй – основной - день форума пройдет в Центральном доме предпринимателя. Помимо представленных номинаций, все победители региональных этапов премии будут соревноваться за звание «Народного предпринимателя», имя которого станет известно по итогам предпочтений пользователей социальных сетей и посетителей нашего сайта. "Народное голосование" за лучшие предпринимательские проекты уходящего года уже открыто на странице предстоящего форума.