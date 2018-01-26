Банк "Возрождение" подвел предварительные итоги деятельности в 2017 году согласно российским стандартам бухгалтерского учета (без учета событий после отчетной даты) и управленческой отчетности.

Чистая прибыль, заработанная банком в 2017 году, составила 3,6 млрд рублей против 0,8 млрд рублей по результатам 2016 года. Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты (СПОД) будет определена в аудированной годовой бухгалтерской отчетности, планируемой к раскрытию в марте 2018 года.

Традиционно банк следует консервативной политике управления ликвидными активами и поддерживает их на высоком уровне. 2017 год был достаточно сложным для банковского сектора, и чтобы обеспечить устойчивость в этот период, банк "Возрождение" аккумулировал дополнительные средства и нарастил объем своих высоколиквидных активов с 20 млрд рублей до 24 млрд рублей. Входящие в их состав денежные средства и их эквиваленты за тот же период выросли с 9 млрд рублей до 13 млрд рублей, а портфель ценных бумаг увеличился с 19 млрд рублей до 34 млрд рублей.

Банк соблюдает все требования Банка России к нормативам ликвидности. По состоянию на 1 января 2018 года, их значения составили 1 361,2% для Н2 (норматив мгновенной ликвидности), 699,2% для Н3 (норматив текущей ликвидности), и 44,1% для Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) при минимально допустимых значениях 15% и 50% для Н2 и Н3, соответственно, и при максимально допустимом значении 120% для Н4.

Кредитный портфель банка до вычета резервов сохранился практически на уровне 2016 года и составил 193 млрд рублей по состоянию на 1 января 2017 года (-1%). При этом наиболее динамичным сегментом осталась ипотека. В мае 2017 года банк завершил пятый выпуск ипотечных ценных бумаг по "классической" схеме секьюритизации, который был отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 как лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации. Облигации получили рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf) рейтингового агентства Moody’s Investors Service, а в октябре 2017 года банк "Возрождение" получил диплом "За вклад в развитие ипотеки на первичном рынке недвижимости" рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). В первом полугодии 2017 года банк вошел в ТОП-10 рейтингов банков по объему ипотечных выдач по итогам исследований агентств RAEX (Эксперт РА), РИА "Рейтинг" и "Русипотека".

Средства клиентов на депозитных и расчетных счетах выросли за 2017 год на 2% до 209 млрд рублей. Основной источник фондирования банка, средства физических лиц, прибавили за год 17% и составили на конец отчетного периода 163 млрд рублей.