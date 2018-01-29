Объявлен шорт-лист VI Ежегодной Премии The Art Newspaper Russia

Москва, 29 декабря. Редакция главной газеты об искусстве определила шорт-лист VI Ежегодной Премии The Art Newspaper Russia за самые значимые события в области искусства в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".



В номинации "Музей года" первое место получила Государственная Третьяковская галерея, второе - Государственный Музей Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, на третьей позиции музей современного искусства "Гараж".

Лучше выставкой года стала экспозиция "Революция. Русское искусство 1917 – 1932 гг." / Королевская академия художеств (Лондон, Великобритания), за ней следует IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Екатеринбург), на третьем месте выставка "Цай Гоцян. Октябрь" / Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).

В номинация "Книга года" победила книга "Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края" / Авторы концепции: З.Мехреньгина, Ю.Тавризян, Т.Юдкевич, Е.Корнеев, К.Велиховская / Пермская государственная художественная галерея (в рамках программы "Первая публикация" Благотворительного фонда В.Потанина. Второе место присудили работе "Русский холст. Живопись в Российской Империи 1757-1881 гг." (“The Russian Canvas. Painting in Imperial Russia 1757-1881”) / Розалинд П. Бейксли / Yale University Press. Третье место заслужила книга "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века" / А.Хлобыстин / "Борей Арт", 2017.

Номинация "Реставрация года" отметила три проекта: фрески церкви Успения в Мелётове (1465 г.) / Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ) и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря, комплекс зданий и сооружений станций Московской окружной железной дороги (1903–1908 гг.), а также конклюзия "Апофеоз царствования Анны Иоанновны", посвященная русско-турецкой войне 1735-1739 годов. ГосНИИР – написано на трех сшитых полотнах на шелке / 60 лет ГосНИИРу.

В номинации "Личный вклад" высоко оценили заслуги Алексея Ананьева, Тамаза и Иветы Манашеровых, Леонида Михельсона, Натальи Опалевой, а также Софьи и Романа Троценко.

Лауреаты VI Премии The Art Newspaper Russia станут известны 28 февраля 2018 на торжественной церемонии награждения в Центральном Манеже.