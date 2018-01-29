Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объявлен шорт-лист VI Ежегодной Премии The Art Newspaper Russia

Новости партнеров
29 января, 16:59 UTC+3

Лауреаты премии станут известны 28 февраля на торжественной церемонии награждения

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 29 декабря. Редакция главной газеты об искусстве определила шорт-лист VI Ежегодной Премии The Art Newspaper Russia за самые значимые события в области искусства в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".
 
В номинации "Музей года" первое место получила Государственная Третьяковская галерея, второе - Государственный Музей Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, на третьей позиции музей современного искусства "Гараж".

Лучше выставкой года стала экспозиция "Революция. Русское искусство 1917 – 1932 гг." / Королевская академия художеств (Лондон, Великобритания), за ней следует IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Екатеринбург), на третьем месте выставка "Цай Гоцян. Октябрь" / Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).

В номинация "Книга года" победила книга "Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края" / Авторы концепции: З.Мехреньгина, Ю.Тавризян, Т.Юдкевич, Е.Корнеев, К.Велиховская / Пермская государственная художественная галерея (в рамках программы "Первая публикация" Благотворительного фонда В.Потанина. Второе место присудили работе "Русский холст. Живопись в Российской Империи 1757-1881 гг." (“The Russian Canvas. Painting in Imperial Russia 1757-1881”) / Розалинд П. Бейксли / Yale University Press. Третье место заслужила книга "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века" / А.Хлобыстин / "Борей Арт", 2017.

Номинация "Реставрация года" отметила три проекта: фрески церкви Успения в Мелётове (1465 г.) / Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ) и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря, комплекс зданий и сооружений станций Московской окружной железной дороги (1903–1908 гг.), а также конклюзия "Апофеоз царствования Анны Иоанновны", посвященная русско-турецкой войне 1735-1739 годов. ГосНИИР – написано на трех сшитых полотнах на шелке / 60 лет ГосНИИРу. 

В номинации "Личный вклад" высоко оценили заслуги Алексея Ананьева, Тамаза и Иветы Манашеровых, Леонида Михельсона, Натальи Опалевой, а также Софьи и Романа Троценко.

Лауреаты VI Премии The Art Newspaper Russia станут известны 28 февраля 2018 на торжественной церемонии награждения в Центральном Манеже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
2
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
В "Силовых машинах" считают, что санкции США против компании противоречат нормам ВТО
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама