Лучшие студенты в области менеджмента и ГМУ обучаются в Зимней школе РАНХиГС

Накануне в РАНХиГС начала работу "Зимняя школа Президентской академии", организованная в рамках Всероссийской олимпиады "Я – профессионал". В Академии проходят обучение участники по направлениям "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное управление".

"Я – профессионал" – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для талантливых и амбициозных студентов разных специальностей (технических, гуманитарных и естественнонаучных). Это первая профессиональная олимпиада, которую проводят РСПП совместно с "Деловой Россией" и десятью ведущими вузами, среди которых Президентская академия.

В рамках олимпиады проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Задания составили эксперты российских вузов и крупнейших компаний страны. Олимпиада организована впервые и станет социальным лифтом для талантливых и амбициозных молодых людей. Заявки на участие подали более 294 тыс. желающих из 46 стран мира. Около 10 тыс. человек успешно прошли отборочный онлайн-этап по 27 направлениям и приняли участие в очных состязаниях.

Для участников были также организованы образовательные форумы "Зимние школы" на площадках вузов. Посетить их могли справившиеся с заданиями и прошедшие дополнительный отбор. 30 января был завершен очный этап олимпиады, и с 31 января по 2 февраля проходит "Зимняя школа Президентской академии". Она посвящена направлениям "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное управление", по которым РАНХиГС является базовым вузом олимпиады.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау и рассказал об особенностях управления, лидерства и менеджмента. Суть управления заключается в выборе оптимального решения при ограниченных ресурсах. "Важно соблюсти баланс между краткосрочными и долгосрочными целями – это основной конфликт управленческой модели и самый важный вопрос для управленцев всех уровней", – отметил Владимир Мау. Все успехи, как правило, связаны с возможностью преодолеть ограниченность ресурсной базы, это стимулирует развитие инноваций. Управленческая модель адаптивна, нет единых критериев успеха. На развитие влияют новые технологии, которые дают новые возможности для маневра.

Современный экономический рост вошел в новую фазу – теперь изменения происходят в рамках одного поколения, уточнил ректор Президентской академии. Быстро меняются технологии и характер жизни, что вызывает неопределенность и непредсказуемость, как следствие – исчезают приоритетные отрасли. "Хорошо учиться и много работать – вот секрет успешного управленца", – подчеркнул Владимир Мау. Стратегии начинают играть крайне ограниченную роль, а их выполнение – не есть показатель успеха. Происходит гуманизация в бизнесе и управлении: человек и его интеллектуальные способности становятся важным драйвером экономического роста. Критерием богатства общества также становится свободное время, которое люди могут инвестировать в свое развитие. В центре уже человек с его интересами и запросами. Образование должно быть адаптивным. "Государство должно создавать условия, чтобы люди могли совершенствовать свое образование, когда хотят и где хотят", – обобщил Владимир Мау.

На "Зимней школе" в РАНХиГС выступил президент РСПП Александр Шохин. Он рассказал о том, что волнует бизнес-сообщество. Были рассмотрены вопросы контроля и надзора в предпринимательской сфере, мерам по декриминализации ряда статей УК с целью освобождения бизнеса от необоснованных угроз уголовного преследования. Важной является тема надзорно-контрольного и правоохранительного давления на бизнес. Существует система обязательных требований и проверок. Но не чувствуется, что бизнес ощущает облегчение: на место плановых проверок приходят внеплановые. Крупным компаниям проще адаптироваться. "Наша задача заключается в том, чтобы упорядочить эту деятельность", – уточнил президент РСПП.

Власти вводят дополнительные налоги, сборы и т. д. "Если бы были механизмы возвратности платежей и их целевого назначения, тогда действительно можно было бы говорить о решении тех или иных проблем за счет даже введения этих допсборов, – отметил Александр Шохин. – Поэтому мы выработали методику оценки совокупной фискальной нагрузки". Были затронуты вопросы функционирования в России институтов развития, в частности, Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра. Эти организации являются лидерами в сфере так называемой точечной поддержки бизнеса. Они выработали универсальные и эффективные механизмы отбора проектов для финансирования. "Механизмы точечной поддержки должны со временем трансформироваться из “подпорок” в механизмы экономического роста", – подчеркнул глава РСПП.

30 января в стенах Президентской академии состоялся очный этап олимпиады "Я – профессионал" по направлениям "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное управление". Президентская академия выступила базовым вузом по направлениям "Менеджмент" и ГМУ. Организатор олимпиады по направлению "Менеджмент" – Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, а по направлению "Государственное и муниципальное управление" – Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

Заместитель заведующего кафедрой общего и стратегического менеджмента ИБДА Сергей Раевский рассказал, что предполагается определить 10–15 победителей по каждому направлению, которые получат стажировку в ведущих компаниях. "Кроме того, у нас будет главный победитель как по бакалавриату, так и по магистратуре, который займет 1 место. Они будут приглашены, в числе прочих победителей, на встречу с руководством страны в начале марта 2018 г.", – отметил Сергей Раевский.

В свою очередь, руководитель программы магистратуры по направлению "Менеджмент" ИБДА РАНХиГС Александр Гапоненко сообщил, что для олимпиады по менеджменту было привлечено около 20 преподавателей с большим опытом. Он также добавил, что "безусловно, мы составили определенные шкалы оценок. Я думаю все сложится удачно, но это будет непростая задача".

Заведующий кафедрой стратегии и развития бизнеса ИБДА РАНХиГС Леонид Евенко подчеркнул, что олимпиада отличается от экзаменов. "Речь здесь не идет о контроле знания. Конечно, это важно. Но основополагающая идея – проверить, а могут ли наши студенты эти знания применять", – отметил он. Заведующий кафедрой также подчеркнул, что во втором туре участники займутся рассмотрением актуальных кейсов.

Организатор олимпиады по направлению "Государственное и муниципальное управление» заместитель директора ИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин рассказал, что олимпиада "Я – профессионал", которая входит в состав платформы "Россия – страна возможностей", была создана и поддержана руководством страны, в частности, Владимиром Путиным. Платформа включает в себя ряд более крупных проектов. "Академия участвует в трех проектах: это всероссийский конкурс “Лидеры России”, кубок “Управляй!” и олимпиада “Я – профессионал", – напомнил Руслан Корчагин. Организатор также подчеркнул, что благодаря Зимней школе РАНХиГС появилась возможность задуматься о формировании традиции, когда вслед за Гайдаровским форумом для молодых управленцев будут проводиться аналогичные мероприятия.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами: РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МФТИ, МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер – компания "Яндекс", партнер – издательство "Просвещение".