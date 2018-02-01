Состоялась экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России

31 января состоялась экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России. Специалисты обсудили, что ждет экономику в 2018 году, почему не стоит ждать бума инвестиций и какие опасности для экономического роста несут высокие кредитные ставки, скромные доходы населения и скудное финансирование социальных сфер.

Модератор сессии: Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, председатель Научного совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.

Экономисты полагают, что 2018 год не принесет нам неприятных сюрпризов, но и хороших новостей ждать не приходится. Динамика экономического роста ожидается низкая – 1,6% - 1,8% в год. Что касается инвестиций, то бума не будет, и такое положение дел может затормозить экономику, – это отметили все участники экспертной сессии.

Экономисты пришли к единому мнению, что сейчас самый острый вопрос – это необходимость крупных инвестпроектов, которые могли бы стать драйверами экономического роста.

"Пока не будут расти инвестиции, не будет никакого экономического роста", – уверен Роберт Нигматулин, научный руководитель ИО РАН имени П.П. Ширшова.

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка, считает, что в 2018-м году Россию ожидает "инвестиционный вакуум": "У нас завершается целый ряд крупных государственных проектов – тот же Крымский мост и Чемпионат мира по футболу, а новых проектов, которые бы стартовали и тянули бы за собой частные инвестиции, нет".

Возможные точки роста назвала Елена Ленчук, директор Института экономики РАН: "В перспективе крупными инвестиционными проектами могли бы стать ЖКХ, реновация и строительство дорог".

О том, что бизнес сегодня не видит направлений для эффективного вложения средств, говорил и Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова: "На горизонте нет масштабных инвестиционных проектов, которые могли бы быть реализованы с помощью государственно-частного партнерства. Поэтому сейчас крайне важны крупные проекты, которые бы способствовали перелому ситуации в инвестиционной сфере".

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, также отметил сжимающуюся инвестиционную активность. Глазьев видит ее причину в высоких кредитных ставках: "Без кредитов не будет инвестиций, не будет роста и технического развития. Нигде в мире государственные банки не дают такие дорогие кредиты. То есть банки фактически не занимаются кредитованием реального сектора", – полагает Сергей Глазьев.

В сфере промышленности эксперты дают хороший прогноз, несмотря на то, что в 2017 году темпы промышленного производства сокращались. Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", отметил, что для стимулирования роста необходимы разноплановые решения: "Они должны включать и снижение процентной ставки, и налоговые стимулы, и повышение реальных располагаемых доходов населения".

Несколько решений, которые помогут промышленности и машиностроению, "затормозивших" в прошлом году, выйти на новый уровень роста, предложил и Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедры Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, – например, комплексную модернизацию производства и внедрение систем искусственного интеллекта на предприятиях.

В 2018 году также прогнозируется реальное увеличение доходов населения. Михаил Головнин, член Координационного клуба ВЭО России, первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН, отметил этот позитивный момент: "Скорее всего будет рост реальных доходов населения. Просто за счет того, что сейчас в избирательном цикле увеличится заработная плата и доходы, в том числе в части выполнения майских указов. Но, опять же, скорее всего это будет одномоментный всплеск".

Говоря о причинах низкого экономического роста, Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что основная проблема российской экономики – волатильность. "Были кварталы, в которых динамика менялась с быстрого роста на быстрое снижение его темпов, – отметил Широв. – Такая волнообразная динамика уменьшает потенциал экономического роста и создает риски. Вот эти риски в первой половине текущего года, безусловно, будут довлеть над экономической динамикой".

Владимир Варнавский, заведующий сектором проблем структурной политики и конкурентоспособности Центра европейских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, уверен, что нас ждет вялотекущий экономический рост с возможностью срыва в рецессию, потому что точек роста ни в российской, ни в мировой экономике нет.

Евгений Ясин, действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики", также не ожидает быстрых успехов: "Вы поймите, страна заново строит у себя рыночную экономику. И она добилась больших успехов. Пройдитесь по магазинам, посмотрите, вспомните, что было при советской власти. Это рыночная экономика. При нынешних условиях она расцветать не будет. А добиваться этого надо".

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН и модератор экспертной сессии, подвел итог обсуждению: "В 2018 году динамика экономического роста ожидается низкая. Также будут нарастать риски, связанные с тем, что мы не уходим от сырьевой модели экономики, от низких темпов роста".

"Если так пойдет и дальше, то в 2019 году рост экономики еще более замедлится, – заметил Андрей Клепач. – При такой динамике, при том, что цены на нефть снизятся даже до относительно комфортного уровня – около 50 долларов за баррель – мы можем получить торможение роста экономики до 1-1,2 %. Это результат как динамики цен на нефть, так и крайне скудных государственных инвестиций".

Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, также полагает, что большая часть проблем, с которыми мы столкнемся, придется на 2019-2020 года, и связано это с "торможением" китайской экономики: "Динамика нашей экономики будет сильно привязана к сырьевым ценам, прежде всего к ценам на нефть. Китай – крупнейший потребитель, а мы недавно стали крупнейшим поставщиком. Поэтому хочу обратить внимание на то, как сильно растет у Китая госдолг к ВВП и как падают его международные резервы. Получается, что где-то в районе 2019-2020 года международные резервы Китая подойдут к критическому значению".

Эксперты сошлись на том, что такая экономическая динамика неудовлетворительна, а значит, нужно что-то делать. "Если мы ничего не будем делать в экономике, – отметил Александр Широв, – то наша оценка роста валового внутреннего продукта в 2018 году составляет чуть больше 1%. Понятно, что такая экономическая динамика нас не устраивает".

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