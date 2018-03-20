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Новикомбанк предлагает коробочные страховые продукты

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20 марта, 12:18 UTC+3

Преимуществом "коробочной технологии" является быстрота и легкость оформления страхового полиса

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Новикомбанк​а

Новикомбанк приступил к реализации коробочных страховых услуг в целях расширения клиентского сервиса. Наиболее популярные среди населения страховые программы, такие как: "Страхование имущества (квартиры)", "Страхование от несчастного случая (Семья)" и "Комплексное страхование" от компании "Абсолют Страхование" теперь можно приобрести в офисах Банка.

Предлагаемые Банком страховые продукты созданы по "коробочной технологии". Это означает, что клиенту предлагается готовое решение, которое представляет собой страховой полис с заранее определенными данными: ценой, перечнем рисков, лимитами страхования и условиями выплаты страхового возмещения. Данное решение позволяет застраховаться без посещения офиса страховой компании, предварительного осмотра и оценки имущества. Стоимость продукта варьируется в зависимости от размера страховой суммы и предмета страхования.

Очевидным преимуществом "коробочной технологии" является быстрота и легкость оформления страхового полиса. Благодаря тому, что все основные риски уже учтены, выбор подходящей программы и оформление полиса займет не более 10 минут.

"В рамках расширения бизнеса и улучшения качества клиентского сервиса Новикомбанк предлагает своим клиентам новый продукт: готовое страховое решение. "Коробочная технология" уже доказала свою эффективность на российском рынке страховых услуг. Выбирая проверенные и самые эффективные практики, мы прилагаем все усилия, чтобы предложить клиентам наиболее востребованные услуги и максимально удобное обслуживание", - отмечает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

"Коробочные" продукты популярны у населения, и мы планируем и дальше расширять возможности для их приобретения, в том числе – через банковский канал", -  прокомментировал событие Генеральный директор "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко.

Для справки

АО АКБ "Новикомбанк" входит в ТОП 30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.

Страховая компания "Абсолют Страхование" ("ИСК Евро-Полис") была создана в 1992 году, входит в состав Инвестиционной Группы АБСОЛЮТ.

Уставный капитал 1,02 млрд. рублей. Активы Компании 5,4 млрд рублей. Подтвержден рейтинг ruА+ "Очень высокий уровень надежности" от агентства RAEX ("Эксперт РА"), прогноз по рейтингу "Стабильный".

 

 

 

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