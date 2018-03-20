ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов.

"Итоги достаточно убедительные, цифры показывают с одной стороны доверие к самому процессу выборов, с другой – доверие к президенту. В этом смысле голосование подтвердило успешность работы главы государства в предшествующие сроки. Я бы сказал, что рост доверия, который выразился в голосовании за него, беспрецедентен. Потому что, как правило, у президентов по мере их работы уровень поддержки населением снижается. Но Владимира Путина поддерживает все больше и больше людей, о чем и свидетельствуют результаты выборов - за него проголосовало квалифицированное большинство страны и Югры, в частности", - цитируют в департаменте общественных и внешних связей региона слова политолога. Это, приводят в департаменте его слова, свидетельствует о том, что курс, которым следует президент, соответствует интересам народа. "Этот курс, как озвучивает президент, направлен на укрепление экономики страны, повышение благосостояния людей", - сказано в сообщении.

"Конечно, результаты явки и голосования показывают, что губернатор, как человек назначенный главой государства, поддерживает курс команды президента, в данном случае осуществляет процесс выборов в соответствии с обозначенными им критериями. А критерии простые: это открытость и доступность, чтобы все могли сделать свой выбор. Говоря о доступности, добавлю, что многие люди при помощи "Мобильного избирателя" могли проголосовать в удобном для них месте, что также является одной из причин высокой явки", - цитируют политолога в департаменте.

"Если рассматривать саму избирательную кампанию, мы видим, что она была проведена предельно открыто. Все конкуренты Путина получили, как я считаю, прекрасную возможность рассказать о своих планах. Президент вышел из агитационного процесса и предоставил им возможность проявить себя в полной мере. Результаты выборов показали, что подавляющее большинство выбрало программу президента", - отмечают в департаменте со ссылкой на Анатолия Гагарина.

Анатолий Гагарин - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, эксперт-аналитик, участник экспертных опросов информационно-аналитических агентств и порталов. Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, инициатор создания Ассоциации Экспертных клубов УрФО. Участвовал в проведении более 60 избирательных кампаний всех уровней власти.