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"Лидеров России" пригласили на ПМЭФ-2018

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26 марта, 13:48 UTC+3

В рамках Форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России

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© Артур Лебедев/ТАСС

Москва, 26 марта. Победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, в рамках Форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России.

"Девиз ПМЭФ 2018 года — "Создавая экономику доверия". Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире. Активное обсуждение и продвижение на Форуме традиционно получат проекты в области инноваций, в сфере прорывных технологий и научных разработок и др. Вместе с тем, мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей „нового поколения“ — победителей конкурса „Лидеры России“для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов", — отметил он.

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Подробности на официальном сайте Форума: https://forumspb.com

Дополнительная информация

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org  

 

 

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