На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников

Красноярск, 28 марта 2018 г. Красноярский экономический форум посетят не менее пяти тысяч участников, в числе которых эксперты российского и международного уровня. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин.

Деловая повестка Красноярского экономического форума "Россия 2018-2024: реализуя потенциал", который пройдет 12-14 апреля, рассчитана на три дня и предусматривает не менее 70 дискуссионных площадок. Программные документы для обсуждения формирует Правительство Красноярского края совместно с аналитическим центром "Проектный офис" и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина.

В настоящее время для участия в форуме зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран (самые многочисленные – из Индии и Китая) и порядка 40 регионов России.

Со стороны федеральной власти на форуме ожидаются вице-премьеры Правительства РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, ключевые министры, а также главы регионов России, представители деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, ведущих экономических вузов и институтов развития – Аналитического центра при Правительстве РФ, Центра стратегических разработок, НИУ «Высшая школа экономики», Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Российской экономической школы, Внешэкономбанка, Агентства по технологическому развитию, Российской венчурной компании (РВК), Фонда Сколково, Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Список участников ежедневно дополняется.

"Красноярский экономический форум позиционирует себя как крупнейшая экспертная площадка. По сути, это "мозговой штурм", на котором определяется дальнейшие экономико-социальное развитие Сибири и страны", - отметил Сергей Верещагин.

Традиционно экономический форум откроет молодежная площадка на тему "Креативные индустрии: бизнес нового формата". Активные молодые люди со всей страны обсудят на пленарном заседании и практических площадках, как молодежь через свои идеи может качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом.

В ходе открытых дискуссий деловой программы участники КЭФ-2018 обсудят задачи развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным Президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию: "Человеческий капитал", "Малый и средний бизнес", "Региональная политика", "Инфраструктура", "Инвестиции", "Цифровые технологии", "Экология".

Отдельного внимания заслуживает направление "Сибирь". Так, через все мероприятия КЭФ красной нитью пройдет тема формирования макрорегиона "Енисейская Сибирь" – проекта, поддержанного Президентом России Владимиром Путиным. В основной день форума, 13 апреля, после пленарной дискуссии состоится роуд-шоу, где будут представлены приоритетные для "Енисейской Сибири" инвестиционные проекты.

В заключительный день КЭФ пройдет пленарное заседание "Сибирь 2018-2024: реализуя потенциал", на котором тематика форума будет переведена в региональную плоскость. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет.

Также в рамках КЭФ запланирована выставка, разделенная на четыре тематические зоны – проект "Енисейская Сибирь", город Красноярск, XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019 и экспозиция предприятий.

Кроме того, готовятся к подписанию порядка 50 соглашений между Красноярским краем, регионами РФ, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.

Ознакомиться с проектом программы и описанием площадок, уточнить информацию об участии в форуме можно на сайте http://www.krasnoforum.ru.