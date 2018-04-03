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В Калининграде на Baltic Weekend эксперты обсудят GR-эффективность для бизнеса

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3 апреля, 19:35 UTC+3

Мероприятие пройдет 19 апреля, регистрация на него будет открыта до 13 апреля

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Ассоциация менеджеров и SPN Communications в рамках Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition 19 апреля проведет круглый стол "GR-эффективность: технологии, инструменты и кейсы". В дискуссии примут участие ведущие специалисты по взаимодействию с органами государственной власти, топ-менеджеры крупных российских компаний и медиа.

Во время круглого стола участники обсудят, с помощью каких технологий и инструментов лучше управлять GR-повесткой, в чем специфика GR в регионах, какова роль и миссия Ассоциаций при диалоге с властью, каковы возможности и риски апробации западных GR-технологий на российском рынке.

Модераторы круглого стола - исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев и директор по взаимодействию с органами власти агентства SPN Communications Андрей Прийма.

Среди выступающих спикеров: заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Segezha group Николай Иванов, управляющий директор по связям с органами государственной власти "Открытие Холдинг" Артем Тынчеров, вице-президент по корпоративным отношениям в "Яндексе", сопредседатель Комитета по отношениям с органами власти Ассоциации менеджеров Марина Амелина.

"Роль и влияние государства на экономические процессы в стране в последние годы продолжает увеличиваться. Наличие GR в современном крупном бизнесе стало важной, порой даже необходимой функцией. Развитие современных технологий и средств коммуникации оказывает воздействие на все сферы бизнеса. GR функция также не является исключением. Внедрение современных технологий в жизнь компаний и государства меняет формы взаимодействия, создает новые возможности для проведения GR кампаний. Каким должен быть GR в XXI веке? Перейдет ли GR функция к обезличенному общению через интернет или роль личных связей будет играть такую же роль как и ранее? Какие требования предъявляются к GR менеджеру сегодня и какие будут востребованы через 10 лет?  Об этом и многом другом пойдет речь в рамках круглого стола по GR на  Baltic Weekend: König Edition", - пояснил Вячеслав Евсеев.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2018 будет проходить 19 апреля с 15:00 до 17:00 в Radisson Hotel, Kaliningrad. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля.

Более подробная информация о форуме и правилах участия доступна на официальном сайте - www.balticweekend.com/ru/registration/terms   

Генеральный информационный партнер – ТАСС;

Генеральный радио-партнер – Business FM;

Международный партнер – CCI France Russie;

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, РБК Калининград, Klops.ru;

Информационные партнеры форума – Российская газета, Комсомольская правда, Аргументы и Факты, Эксперт Северо-Запад, Live Communication Magazine, Санкт-Петербург.ру, Страна Калининград, Mediabitch, PRNews,  PR Club, Bitcoin News, Event Live, IPR Belarus.

Ассоциации-партнеры – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС.

Контакты для СМИ:

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com 

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