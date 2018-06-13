Новый механизм участия НКО в оказании соцуслуг представят на форуме «Сообщество» в Томске

Москва, 13 июня 2018 г. С 2017 года НКО стали выходить на рынок социальных услуг, получая за предоставление таких услуг бюджетные средства. Законодательные новшества, которые ожидают эту сферу, обсудят на ближайшем форуме «Сообщество», который проведет Общественная палата РФ 20-21 июня в Томске.

На одной из секций, модератором которой выступит председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, презентуют проект федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в котором прописан принципиально новый механизм участия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в оказании услуг.

Закон несет много позитивных моментов для некоммерческих организаций — например, с помощью него НКО смогут преодолеть имеющийся барьер в тарификации социальных услуг. Не секрет, что сейчас все поставщики говорят о том, что тарифы на услуги невысокие, а, согласно будущему закону, будет установлен справедливый тариф — он будет включать не только саму „голую“ услугу, но и расходы, связанные с оказанием этой услуги: расходы на администрирование, на содержание помещения, на коммунальные платежи, — все то, что сейчас имеют бюджетные организации», — рассказывает эксперт Общественной палаты РФ Оксана Коротеева.

По ее словам, второй позитивный момент в законопроекте связан с тем, что побеждать в конкурсе на закупку будет не тот, кто обозначил самую низкую цену, а тот, кто оказывает услугу более высокого качества.

Почему мы презентуем этот законопроект? Во-первых, мы хотим, чтобы сообщество — и НКО, и представители власти, и получатели соцуслуг — знали о том, как поменяются с принятием нового закона условия для участия в оказании соцуслуг. А во-вторых, наша цель — еще на этапе подготовки закона изучить видение этого закона со стороны сообщества — может быть, выявить в нем какие-то лакуны, недоработки», — поясняет эксперт.

Напомним, форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

С 2018 года каждый форум посвящен отдельной теме федерального уровня, рассматриваемой через призму опыта конкретного региона.

Так, темой форума в Томске станут «Инновации на службе обществу: опыт российских регионов». В свете инноваций будут обсуждаться и практики некоммерческих организаций (НКО) на рынке социальных услуг.

Так как тема форума связана с инновациями, то мы будем делать акцент на инновационных услугах НКО и на том, как с этими инновационными услугами выйти на рынок, — говорит Елена Тополева-Солдунова. — Мы будем обсуждать, как сделать, чтобы государство поддерживало деятельность НКО при оказании инновационных услуг. Во многом именно НКО являются генератором инновационных услуг, потому что они более гибкие, чем государственные структуры, и они более восприимчивы к запросам людей».

Место проведения форума «Сообщество» — Томск, НИ ТГУ, проспект Ленина, д. 36. К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта на сайте форума: www.форумсообщество.рф/томск.

Официальный сайт форума «Сообщество»: http://форумсообщество.рф.

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Официальное мобильное приложение форума «Сообщество» доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5.