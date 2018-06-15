Челябинск воспользуется зарубежным опытом при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Москва, 15 июня 2018 г. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел ряд встреч во время своего визита 9–10 июня в составе официальной делегации Российской Федерации в Китай. Встречи были посвящены вопросам организации крупнейших международных саммитов. Как отметил глава региона, зарубежный опыт будет полезен в подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

"Мы ставили перед собой цель изучить опыт подготовки и проведения саммитов ШОС. В ходе общения с зарубежными коллегами мы узнали много интересного и полезного. Многое заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией", – сказал Борис Дубровский.

Особое значение с практической точки зрения имела встреча с президентом China Railway Group Ltd Чжан Цзунъянем для обсуждения перспектив участия компании в проекте строительства Уральской высокоскоростной магистрали. УВСМ позволит использовать инфраструктурное наследие саммитов ШОС и БРИКС – 2020 в Челябинске для обеспечения заявки России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

"ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом рассматривается нами как ключевое звено маршрута Москва – Пекин. И партнерство с китайскими компаниями в этом контексте является абсолютно логичным шагом. На протяжении всей нашей работы над проектом ВСМ мы неоднократно взаимодействовали с китайской стороной. Могу констатировать, что после того, как Челябинск получил право проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, внимание партнеров из КНР к нашему проекту резко возросло. Сейчас мы обсуждаем вопросы более предметно. Так, в Циндао прошли переговоры с президентом China Railway Group по перспективам сотрудничества. По итогам переговоров было принято решение составить протокол о совместной реализации проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург", – подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, в соответствии с подписанным указом Президента Российской Федерации № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году».

Фонд Росконгресс был назначен единственным исполнителем закупок услуг, осуществляемых Министерством финансов Российской Федерации и связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС. Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.