Николай Клейн вновь избран на должность гендиректора ПАО "МЗИК", за его кандидатуру в четверг проголосовало абсолютное большинство участников общего годового собрания акционеров ПАО "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам гендиректора, по итогам пяти месяцев 2018 года средняя зарплата на заводе превысила 70 тыс. рублей. "Завод работает стабильно, выполняет все поставленные задачи. Поэтому у нас есть средства на реализацию масштабных проектов по реконструкции производственных площадок и техперевооружению всех переделов, а также на достойную оплату труда наших работников", - подчеркнул он.

В пресс-службе также отмечают, что ЗиК также предоставляет калининцам и большой пакет социальных гарантий. Это и строительство квартир для молодых высококвалифицированных работников востребованных специальностей, и частичная компенсация расходов на питание, найм жилья, оплату детских садов, и обеспечение заводчан санаторно-курортным лечением, а их детей – путевками в летние оздоровительные лагеря.

О гендиректоре

Николай Владимирович Клейн поступил на завод имени Калинина в 1978 году после окончания Ленинградского военно-механического института (ныне Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова). Прошел путь от инженера-технолога до генерального директора. Принимал непосредственное участие в производстве, отработке, испытаниях ряда образцов военной техники.

Возглавив предприятие в 1997 году, в период острого экономического кризиса и связанного с ним спада производства, с командой управленцев-калининцев разработал и осуществил комплекс мероприятий, направленных на реструктуризацию и модернизацию производства, сохранение и развитие кадрового состава завода. Под руководством Н.В. Клейна ЗиК многократно увеличил объемы производства и стал одним из самых высокотехнологичных машиностроительных предприятий региона, лидером в области производства военной и гражданской техники.

Н.В. Клейн - кандидат технических наук, член-корреспондент РАРАН, заведующий базовой кафедрой УрФУ при ПАО "МЗИК". Награжден государственными наградами: медалями "За трудовую доблесть" и "300 лет Российскому флоту", орденами "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2012 г.). Имеет знаки отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени и II степени.

С 2016 года является президентом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и регионального отделения СоюзМаш России.

О заводе

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

С конца 1950-х годов специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, а также выпускает гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.