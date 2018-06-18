Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русские сезоны" представят в Италии уникальную выставку фарфора

Новости партнеров
18 июня, 11:04 UTC+3

В экспозицию "Mare Mediterraneum" войдут девять фарфоровых скульптур

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Оргкомитет проекта "Русские сезоны в Италии"

C 15 июня по 19 сентября в здании Театра Массимо в Палермо (Италия) пройдет премьера нового проекта российской арт-группы AES+F в рамках Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12. Экспозиция названа "Mare Mediterraneum", что подчеркивает морскую тематику выставки. Организатор – МАММ, генеральными партнерами выступают Фонд AVC Charity, Fondazione Teatro Massimo. Мероприятие реализовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, международного культурного фестиваля "Русские сезоны" и Института итальянской культуры в Москве.

Проект создан при поддержке фонда Noirmontartproduction. Фарфоровые скульптуры произведены в Москве в Студии фарфора Людмилы Каминской.

При работе над проектом "Mare Mediterraneum" – серии из девяти фарфоровых скульптур с цветной ручной росписью – авторы обратились к традиции неаполитанской мануфактуры XIX века Capodimonte. Для этой школы было характерно не только использование мифологических и исторических сюжетов, но и обращение к сценам из реальной жизни. Выставка AES+F "Mare Mediterraneum" состоит из серии фарфоровых скульптур и мультимедийной инсталляции, созданной с помощью CGI и изображающей разные состояния моря – от штиля до шторма.

Тема выставки подобрана не случайно. Средиземноморье – территория, где в значительной степени родилась современная человеческая цивилизация с ее культурой и тремя наиболее распространенными религиями. От Римской империи до арабского халифата, колониальных войн и теперь Европейского Союза – территория вокруг Средиземного моря временами то объединялась одной культурой и государством, то разделялась религиозными и территориальными конфликтами. Сейчас мы снова живем в эпоху глобальных перемен – культурных, демографических, политических и экономических. Средиземноморье, как и в прошлом, оказалось в эпицентре этих событий.

Экспозиция развернута в пространстве знаменитого Teatro Massimo в Палермо. Выставка пройдет с 15 июня по 19 сентября 2018 года.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля
https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook
@russian.seasons − официальный Instagram проекта

Контакты для СМИ:
Галина Цветкова, g.tsvetkova@russianseasons.org  

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Пенсионный возраст в России и других странах мира
Хан Соло. Интересные детали из жизни контрабандиста и его окружения
Новый состав правительства РФ
10 советов тем, кто поедет в Крым по мосту
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
2
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
Турникеты в автобусах Москвы планируется полностью убрать к сентябрю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости