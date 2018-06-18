"Русские сезоны" представят в Италии уникальную выставку фарфора

C 15 июня по 19 сентября в здании Театра Массимо в Палермо (Италия) пройдет премьера нового проекта российской арт-группы AES+F в рамках Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12. Экспозиция названа "Mare Mediterraneum", что подчеркивает морскую тематику выставки. Организатор – МАММ, генеральными партнерами выступают Фонд AVC Charity, Fondazione Teatro Massimo. Мероприятие реализовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, международного культурного фестиваля "Русские сезоны" и Института итальянской культуры в Москве.

Проект создан при поддержке фонда Noirmontartproduction. Фарфоровые скульптуры произведены в Москве в Студии фарфора Людмилы Каминской.

При работе над проектом "Mare Mediterraneum" – серии из девяти фарфоровых скульптур с цветной ручной росписью – авторы обратились к традиции неаполитанской мануфактуры XIX века Capodimonte. Для этой школы было характерно не только использование мифологических и исторических сюжетов, но и обращение к сценам из реальной жизни. Выставка AES+F "Mare Mediterraneum" состоит из серии фарфоровых скульптур и мультимедийной инсталляции, созданной с помощью CGI и изображающей разные состояния моря – от штиля до шторма.

Тема выставки подобрана не случайно. Средиземноморье – территория, где в значительной степени родилась современная человеческая цивилизация с ее культурой и тремя наиболее распространенными религиями. От Римской империи до арабского халифата, колониальных войн и теперь Европейского Союза – территория вокруг Средиземного моря временами то объединялась одной культурой и государством, то разделялась религиозными и территориальными конфликтами. Сейчас мы снова живем в эпоху глобальных перемен – культурных, демографических, политических и экономических. Средиземноморье, как и в прошлом, оказалось в эпицентре этих событий.

Экспозиция развернута в пространстве знаменитого Teatro Massimo в Палермо. Выставка пройдет с 15 июня по 19 сентября 2018 года.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта



Контакты для СМИ:

Галина Цветкова, g.tsvetkova@russianseasons.org