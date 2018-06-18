Церемония награждения лауреатов премии "Медиа-менеджер России – 2018" пройдет 5 июля

XVIII церемония награждения лауреатов Национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2018" состоится 5 июля. Премия проводится Издательским Домом "МедиаБизнес" и профессиональным журналом о медиабизнесе "Новости СМИ" при поддержке отраслевых общественных организаций: НАТ, ГИПП, РФР, РАСО, АРПП, АКАР, АНРИ, АКМР, НТС, РАР, КМРП.

Национальная премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе "Новости СМИ". Первое вручение премии состоялось в 2001году.

Цели премии - отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Гости и номинанты премии - руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда. Премия освещается центральными и региональными печатными и электронными СМИ (радио, телевидение, WEB).

Ожидается свыше 500 гостей: первые лица органов власти, корпораций, московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда.

В программе церемонии:

Торжественная церемония награждения лауреатов;

Вручение специальных премий и Гран-при;

Банкет и музыкальная программа

Вновь гриль-бар терраса "Воробьи" примет гостей на церемонии награждения лауреатов премии "Медиа-менеджер России- 2018".

На этот раз "Воробьи" встретят гостей в обновленном месте. Окрестности продолжают благоустраиваться. буквально в двух шагах появилась канатная дорога, которая довезет гостей от смотровой площадки на Воробьевых горах до стадиона "Лужники", также идет обновление школы олимпийского резерва, включая Большой трамплин.

Огромная фан-зона также вблизи места встречи главных медиа-менеджеров страны. Премия в этом году в эпицентре болельщиков чемпионата.

Купить билет на Церемонию вручения на сервисе timepad.

О приобретении билетов на Церемонию вручения Национальной премии "Медиа-Менеджер России – 2018" (для всех, кроме приглашенных персонально лиц) будет сообщено дополнительно. Приглашенным персонально лицам информация будет отправлена по электронной почте.

Специальная встреча на Facebook.

Ознакомиться с полным списком номинантов в 22 двух подноминациях и подробной информацией о премии, а также подать заявку для участия в двух специальных номинациях по социальной ответственности медиа и самому стильному медиа-менеджеру можно до 20 июня 2018 года вы можете на официальном сайте Премии: www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20 (05, 06), доб. 212.