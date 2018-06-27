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105 ведущих компаний Республики Корея примут участие в ИННОПРОМ-2018

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27 июня, 12:50 UTC+3

Среди участников — лидеры машиностроительной промышленности, робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки, потребительских товаров

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26 июня, 2018. Москва. Самую большую площадь на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9−12 июля, Екатеринбург) займет национальная экспозиция страны-партнера Республики Корея. Стенды участников будут размещены в Павильоне № 1, а площадь экспозиции составит более 3000 кв. м.

Cегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной участию Республики Корея в ИННОПРОМ 2018, директор деловой программы выставки ИННОПРОМ Антон Атрашкин подчеркнул:

"Нам приятно, что год назад корейская сторона приняла приглашение нашего президента стать страной-партнером и весь этот год с коллегами из КОТРА, с коллегами из КИТА и конечно же с Посольством Кореи, мы много работали над тем, чтобы участие корейских компаний в ИННОПРОМ стало продуктивным, интересным и важным для огромной аудитории выставки. Мы в свою очередь, как организаторы, постараемся сделать так, чтобы визит одной из самых представительных делегаций за всю историю бизнес отношений России и Кореи, стал не просто поездкой, для того чтобы лучше узнать Россию, но поездкой в которой корейские компании приобретут много новых контактов, завяжутся новые связи и возможно после ИННОПРОМ мы услышим о новых проектах корейских компаний в России”.

В пресс-конференции, организованной Торговым отделом Посольства Республики Корея (КОТРА), приняли участие министр-советник посольства Республики Корея в РФ г-н Кан Дэсу, генеральный директор КОТРА в Москве г-н Ким Джон Кен, представители компаний Hyundai Motors и Navien Rus.

Всего на ИННОПРОМ страна-партнер представит 105 ведущих корейских предприятий крупного, а также малого и среднего бизнеса. Среди участников — лидеры машиностроительной промышленности, робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки, потребительских товаров. Свою продукцию на стендах презентуют: Doosan Infracore, P. T. Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие. Полный список компаний-участниц, а также другая важная информация, посвященная участию страны-партнера, опубликованы в специальном разделе на сайте ИННОПРОМ: http://www.innoprom.com/about/partner-country/

По информации от организаторов участия Республики Корея в ИННОПРОМ, уникальные натуральные экспонаты на корейском стенде представят несколько компаний. Doosan Infracore продемонстрирует мало- и крупногабаритное оборудование и комплектующие, переносные компрессоры, переносное электросиловое оборудование. Hanyang Robotics Co. Ltd привезет на выставку своего робота-приемника, позволяющего существенно сократить производственные расходы на производстве. Компания SAC Co. Ltd представит посетителям оборудование для металлургии — промышленные печи.

Кроме выставки в рамках ИННОПРОМ пройдут деловые и культурные мероприятия. Делегацию Республики Кореи на ИННОПРОМ-2018 возглавит Министр торговли, промышленности и энергетики Республики Пэк Ун Гю. Всего в состав делегации войдут порядка 400 представителей бизнеса и власти Республики Кореи.

Помощь в организации участия Республики Корея оказывают: Корейская ассоциация международной торговли (KITA), Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), а также Корейская ассоциация машиностроения (КОАМI).

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