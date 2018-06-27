В "Доме экономиста" обсудили перспективы пространственного развития России

26 июня в "Доме экономиста" состоялась 15-ая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России, посвященная "комплексному развитию транспортной инфраструктуры как основе стратегии пространственного развития РФ". Тема была выбрана в связи с тем, что на ближайшие шесть лет "пространственное развитие и связанность территории" объявлены национальным приоритетом, о чем заявил Президент России Владимир Путин в начале месяца в ходе "Прямой линии".

В рамках экспертной сессии были вынесены на обсуждение следующие документы: национальный мегапроект РАН "Создание пространственных транспортно-логистических коридоров на территории Российской Федерации, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейской союз", доклад "Оценка социально-экономической эффективности проекта по развитию железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока", подготовленный Центром долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ имени М. В. Ломоносова, и "Концепция комплексного развития транспортной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна России", разработанная проектной группой консорциума предприятия под руководством Владимира Гелайко.

Открывая экспертную сессию ВЭО России, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, перефразируя слова классика Алексея Толстого, подчеркнул важность заявленной темы: "Страна у нас большая, порядку только нет. Один из элементов этого порядка — связность между элементами нашей страны, субъектами, хозяйствующими структурами. Сейчас перед Правительством Р. Ф. стоит большая задача формирования и реализации стратегии пространственного развития страны".

Основной доклад экспертной сессии был посвящен разработке подходов к пространственному развитию страны. Его автор, Елена Чугуевская, член Правления ВЭО России, действительный государственный советник РФ, отметила, что подготовка стратегии пространственного развития РФ должна вестись на принципах целостного, системно-структурного представления о пространстве страны. "Необходимо выявление реального пространственного каркаса страны, способного вовлечь в свою орбиту „депрессивные“ территории", — заявила Елена Чугуевская.

Говоря о пространственном развитии страны, Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, вспомнил определение России как страны "ушибленной пространством", которое принадлежит русскому философу Ивану Васильевичу Ильину. Среди задач по обеспечению связности территорий Руслан Гринберг отметил необходимость новой магистрали "Транссиб-2", которая пройдет севернее китайского "Шелкового пути".

Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, согласился с Р. Гринбергом: "Нам нужна новая магистраль. Логика международной торговли говорит о том, что России необходимы выходы к северным Атлантическим портам, в первую очередь к Роттердаму, поэтому российский путь должен пройти от Владивостока до Роттердама, сбалансировав китайский „Шелковый путь“. Наш маршрут составляет 9 255 километров и „сшивает“ 23 субъекта Российской Федерации. По нашим подсчетам строительство обойдется в 18 триллионов рублей". Профессор выступил с несколькими предложениями относительно того, где взять деньги на новый высокоскоростной железнодорожный комплекс: "Выпустите облигации с периодом 20 лет. Дайте гарантированные 10 процентов. Разрешите включать эти облигации в имущественный комплекс физических лиц, чтобы можно было продать их, передать по наследству или заложить в банке", — предложил Иван Стариков.

Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ имени М. В. Ломоносова, дал оценку долгосрочным макроэкономическим и социальным эффектам от реализации проекта по развитию железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока, который предполагает масштабную модернизацию Транссиба и БАМа. "В результате станет возможной реализация более пятидесяти масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,7 трлн рублей, будет создано 110 тысяч новых рабочих мест, но главным результатом станет обеспечение скоростного перемещения грузов и пассажиров с Дальнего Востока страны до ее западной границы и обратно. Это позволит одновременно решить, как внутреннюю задачу — повышение связности территории России, перевод ее экономики с сырьевой на новую индустриальную модель развития, так и внешнюю задачу — использование уникального транспортно-транзитного потенциала России для повышения ее роли в мировом экономическом пространстве", — заявил профессор.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "ВШЭ", привел статистику, которая показывает, что в России пока, к сожалению, транспортный каркас (прим. - сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог) в зачаточном состоянии. "Мы находимся на три лаптя ниже мировой линии. По коэффициенту Энгеля мы проигрываем не только развитым странам, но и Польше, Турции (прим. - коэффициент Энгеля — это плотность дорожной сети, скорректированная на плотность населения). При сложившихся темпах дорожного строительства Европейская часть России выйдет на уровень Турции только через 100 лет", — отметил профессор.

Андрей Боков, руководитель Центра пространственного планирования Московского архитектурного института, также высказал мнение, что строительство дорог нужно наращивать. "Мы проигрываем нашим соседям и на Западе, и на Востоке, и в количестве, и в качестве дорог. Нам необходимы качественные преобразования — из моноцентричной системы нужно выстраивать систему полицентричную".

Архитектор напомнил о транспортных коридорах, поручение по развитию которых содержится в майском Указе Президента России, и о тех сложностях, с которыми страна может столкнуться. В современной России, по мнению Андрея Бокова, утрачены навыки проектирования: "Нет экспертов, институтов. С этим нужно что-то делать. Должна быть комплексная программа, которая бы предполагала создание исследовательских центров. Транспортные коридоры должны быть предметами исследования, проектирования и осмысления, как это было в Советском союзе", — отметил эксперт.

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Р. Ф., как член объединенного ученого совета РЖД, высказал мнение, что сейчас транспортная проблема особенно остро стоит в той части, что автобусные, железнодорожные и авиаперевозчики видят в друг друга конкурентов, в то время как стране необходимо комплексное развитие, которое "следует рассматривать с позиции оптимальной сети для развития национального хозяйства".

В заключительном слове президент ВЭО России Сергей Бодрунов назначил рабочую группу по экспертному заключению и пообещал, что все предложения, прозвучавшие в рамках экспертной сессии, будут отражены в заключении и направлены в соответствующие инстанции.

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