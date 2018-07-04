Международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе" состоится в 12 раз

УГЛИЧ, 04 июля. XII международный фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе" состоится с 1 по 5 августа 2018 года.

Программа мероприятия включает больше 100 мероприятий: 10 выставок, четыре лекционных направления ("Современная фотография", "Фотожурналистика", "Классики российской фотографии" и "Школа фотографии"), практические мастер-классы профессиональных фотографов, просмотры работ (портфолио-ревю), дискуссии и творческие встречи, тест-драйв профессиональной фототехники.

Откроется фестиваля выставкой известного документального фотографа Дмитрия Маркова "Черновик". Кроме этого в дни фестиваля будут показаны выставки Игоря Гаврилова "Я видел это", Екатерины Соловьевой "Колодозеро", участников проектной мастерской Аллы Мировской и студентов Академии "Фотографики". Важным событием станет выставка финалистов конкурса "Точка на карте. Возможность будущего".

Главное новшество этого года – приглашение к участию творческих коллективов фотоклубов и фотошкол. В субботу, 4 августа, каждый зарегистрированный коллектив сможем представить свои работы на уличной выставке "Вернисаж фотоклубов" в центре города. Это уникальная возможность, которая позволит фотолюбителям и профессионалам из разных городов показать свои работы, посмотреть и обсудить работы других клубов, найти творческих единомышленников. По итогам выставки будет проведен конкурс на лучший проект. На данный момент уже подано больше 10 заявок на коллективное участие, среди них: фотоклубы из Белгорода, Королева, Алма-Аты, Липецка, и коллективы учащихся в различных фотошколах и институтах (МГУ им. Ломоносова, Самарский государственный университет, Институт профессиональной и любительской фотографии, колледж имени Моссовета).

Фотоклубное движение имеет глубокие корни в нашей стране - в дни фестиваля мы планируем поговорить о его прошлом (с лекцией об этом выступит известный фотохудожник и историк фотографии Александр Китаев) и о настоящем (утром, в воскресенье, 5 августа, в последний день фестиваля, мы приглашаем всех выпить чаю и пообщаться на эту тему в формате "Фоточая"). Надеемся, что "Фотопарад" станет центром притяжения фотографический коллективов и местом общения и обмена идеями, впечатлениями, вдохновением.

Справка: Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет со 1 по 5 августа. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте". Официальные партнеры фестиваля – компании Olympus и Panasonic, генеральный информационный партнер – агентство ТАСС.

Лекционная программа в этом году будет такая же насыщенная, как и всегда в Угличе. Новым в этом году будет то, что теперь суббота - полноценный лекционный день. Это позволило без сокращения количества мероприятий уменьшить количество занятий, которые идут одновременно - участие в фестивале будет теперь еще более интересно и плодотворно. При этом именно в субботу пройдут лекции самых топовых спикеров: Владимира Вяткина, Георгия Пинхасова, Павла Косенко, иностранного гостя Мэса Грива - это значит, что даже те любители фотографии, которые не могут приехать в Углич на все дни фестиваля, смогут приехать в субботу и побывать на самых интересных и важных событиях.

Все лекционные мероприятия будут разделены на 4 направления. В рамках направления "Современная фотография" будут обсуждается проблемы границ, так актуальных в современном мире. Среди приглашенных мастеров – датский фотограф Мэс Грив, документальный фотограф Дмитрий Марков и другие. Речь пойдет о создании собственных проектов (лекция Валерия Мельникова "Работа в агентстве и создание личных проектов") и о том, как совмещать творчество и заказы (лекция Марии Ионовой-Грибиной "Искусство VS работа: как заработать современному фотографу").

На лекциях и семинарах направления "Фотожурналистика" будут затронуты разные аспекты работы фотожурналиста – поиск интересной темы, организация и продюссирование съемок, общение с редактором, важные юридические вопросы. Фотограф National Geographic Виктор Лягушкин, директор фотослужбы Валерий Дзялошинский, юрист в области авторских прав Влад Багно и другие поделятся своим практическим опытом.

Классики российской фотографии, Владимир Вяткин, Георгий Пинхасов, Игорь Гаврилов, Александр Китаев, Александр Тягны-Рядно расскажут о своем творчестве и поделятся личными взглядами на современные фотографические процессы. Кроме этого, они традиционно проведут практические мастер-классы по съемке с последующим разбором и анализом фотографий участников.

Все практические мастер-классы и образовательные лекции будут объединены в одно направление "Школа фотографии". В рамках этого направления пройдут занятия, которые будут интересны как новичкам (например, лекция "Роль психологии в жизни фотографа" Евгения Уварова или "Основы техники съемки" Натальи Драчинской), так и продвинутым фотографам (лекция "Языки современной фотографии" Антона Горбачева или мастер-класс Павла Косенко "Как научиться видеть цвет в фотографии"). Партнеры фестиваля организуют практические мастер-классы по студийной съемке (фэшн-фотограф Олег Зотов (Manfrotto/ProFoto), портретные фотографы Ник Николас и Водолазькин (Panasonic)). Вечером пройдет традифионный фризлайт от компании Olympus. Участники, которые посетят минимум пять мероприятий этой программы, смогут получить сертификат о прохождении обучения.

Одно из важнейших мероприятий фестиваля, портфолио-ревю, пройдет в вечер пятницы. Среди экспертов портфолио-ревю не только мастера "Фотопарада", но и бильдредакторы и руководители фотослужб российских изданий. Например, руководитель фотослужбы ТАСС Константин Лейфер, и руководитель отдела фотослужбы Lenta.ru Мария Косарева, художественный редактор агентства Regnum Светлана Беломестных и другие. Благодаря этому участники портфолио-ревю не только смогут получить оценку своих фотографий но и, вполне вероятно, обсудить возможности публикаций в этих изданиях.

Более подробно программу можно увидеть здесь: https://photofest-uglich.ru/programma/.

И, конечно, в дни фестиваля будет много различных мероприятий для общения и знакомства с мастерами и участниками: днем будет возможность показать свои работы на "Фотосушках", вечером можно будет обсудить интересные фотографические темы во время "Фоточая" или посмотреть кинопрограмму фестиваля ("Вечерние скрининги"). Кроме этого в дни фестиваля пройдет 18 блиц-конкурсов. В последний день фестиваля будут названы победители конкурса "Точка на карте. Память места" и подведены итоги всех блиц-конкурсов и мастер-классов. Всего по итогам фестиваля будет вручено более 40 призов.

У фестиваля в этом году два официальных партнера – компании Olympus и Panasonic. Компании не только предоставят призы для участников, но и проведут практические мастер-классы с известными фотографами. По традиции всем участникам будут доступна возможность бесплатной аренды фототехники и аксессуаров от компаний Olympus, Panasonic, Manfrotto в дни фестиваля.

Регистрация на фестиваль уже открыта, зарегистрироваться и оплатить участие можно на сайте https://photofest-uglich.ru/uchastie/.