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Главной темой стенда УГМК на ИННОПРОМе-2018 станет космическая металлургия

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6 июля, 12:11 UTC+3

Панорамная инсталляция посвящена производимым Уральской горно-металлургической компанией редчайшим элементам - селену, теллуру, индию, кадмию, а также меди, цинку, золоту и серебру

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Космическая металлургия станет главной темой стенда УГМК на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2018". Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, гостям стенда расскажут о металлах высокой чистоты, которые УГМК получает по уникальным технологиям, и об их применении в высокотехнологичных отраслях промышленности.

"В центре стенда УГМК разместится "сопло ракеты" – панорамная инсталляция, посвященная редчайшим элементам: селену, теллуру, индию, кадмию, а также меди, цинку, золоту и серебру. Видеостена внутри "космического объекта" покажет процесс образования ценнейших компонентов из ядер звезд. Гости смогут узнать, как продукция металлургов помогает человечеству изучать космос. Так, индий применяется в качестве уплотнителя при герметизации космических аппаратов и мощных ускорителей элементарных частиц. А теллур используется при производстве солнечных батарей – источников энергии космических аппаратов", - сказано в сообщении.   

Все образцы металлов на стенде снабдят тач-мониторами с материалами о том, как на предприятиях УГМК полиметаллические руды превращаются в сырье для производства аккумуляторов, сенсорных дисплеев и другой высокотехнологичной продукции. 

Традиционно на стенде представлены и другие производственные направления УГМК. Обновленную линейку кабельной и проводниковой продукции презентует ООО "Холдинг "Кабельный Альянс". Посетители увидят действующий макет морского судна и его сложнейшую систему электроснабжения, надежность которой зависит от качества проводов и кабелей.

На стенде также уделено внимание новым сферам применения основного для УГМК металла – меди. "Антимикробная медь CU+", которую производят предприятия ООО "УГМК-ОЦМ", используется при изготовлении поручней, дверных ручек, водопроводных труб, настольных покрытий и способствуют биологической безопасности в медучреждениях, торговых центрах, общественном транспорте и других местах скопления людей. В течение 30 мин она уничтожает 99,9% известных бактерий.

Среди ключевых проектов холдинга будет презентован новый инвестиционный проект Шадринского автоагрегатного завода (АО "ШААЗ") по производству погрузочно-доставочных машин. Визуальным воплощением проекта станет макет ПДМ10-УГМК, выполненной в масштабе 1:10. Машина служит для погрузки и перемещения отбитой горной массы при подземных работах. Отечественную ПДМ отличает высокая маневренность, компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках. Кроме того, АО "ШААЗ" представит макет модернизированного тепловоза ТГМ6-УГМК. В настоящее время локомотив этой серии проходит сертификационные испытания.

УГМК также представит свои самые заметные непрофильные проекты. Среди них - макет многофункциональной Ледовой арены, которую планируют возвести на берегу реки Исети в Екатеринбурге, а также иные девелоперские проекты. На стенде корпорации продемонстрируют новую модель линейки региональных самолетов L-410NG. Это перевозчик нового поколения, салон которого может быть представлен в различных вариантах – от грузового до VIP. Производством самолетов занимается чешская компания Aircraft Industries, входящая в уральский холдинг. 

В дни выставки можно будет ознакомиться и с новыми образовательными проектами компании: Технический университет УГМК представит собственные уникальные программы. 

Общая площадь двухэтажного стенда УГМК составляет 220 кв. м. Экспозиция расположена в 3-м павильоне выставочного комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО".  
 

Справка по продукции УГМК:
Медь. 
УГМК – это 40% российского производства меди, 380 тыс. тонн катодной меди в год. Вся черновая медь, производимая медеплавильными предприятиями УГМК, перерабатывается на основной промплощадке - АО "Уралэлектромедь". АО "Уралэлектромедь" производит катодную медь, соответствующую марке М00К по российскому ГОСТу и марке СuСath1 по европейскому стандарту BS EN 1978:1998, реализуемую под брендами UMMC и UMMC II, зарегистрированными на Лондонской бирже металлов. Медный комитет LME одобрил регистрацию медных катодов высшей марки Grade-A под брендами UMMC и UMMC II (Ural mining and metallurgical company), и теперь данная продукция имеет статус Good Delivery (надежная поставка).
 
Драгоценные металлы. 
Сырьем для производства драгоценных металлов являются шлам, образующийся при электролизе меди, богатые золотом продукты гравитационного обогащения, золотосодержащие пески и руды, а также шлиховое и осажденное из растворов золото. Объем производства золота – более 10 тонн в год, объем производства серебра - более 200 тонн в год. АО "Уралэлектромедь" включено в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) как производитель аффинированного серебра и золота, а продукция имеет статус Good Delivery (надежная поставка).
 
Селен, теллур. 
АО "Уралэлектромедь" производит селен чистотой до 99,8% и теллур чистотой до 99,999%. Теллур выпускается в виде порошка и слитков, применяется в качестве легирующей добавки при производстве специальных сплавов, а также в электронной промышленности и для производства термоэлектрогенераторов. Селен технический производится в виде порошка и гранул. Широкий спектр применения селена в промышленности обусловлен полупроводниковыми свойствами чистого вещества и его соединений. Кроме того, селен применяется в медицине и сельском хозяйстве.
 
Цинк. 
Челябинский цинковый завод производит цинк в чушках высочайшего качества SPECIAL HIGH GRADE, что подтверждается регистрацией Лондонской биржей металлов торговой марки CZP SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), гарантирующей чистоту металла не ниже 99,995%.
 
Индий, кадмий.  
ПАО "Челябинский цинковый завод" производит индий Ин-00, или 5N по зарубежной квалификации, и индий высокой степени очистки Ин-0000, или 6N по зарубежной квалификации. Главной областью применения индия является изготовление полупроводников и жидкокристаллических экранов: телевизоров, мониторов, ноутбуков, планшетов, сотовых телефонов. Кадмий используется как компонент твердых припоев (сплавов на основе серебра, меди, цинка) для снижения их температуры плавления. Около 10% производимого кадмия – компонент ювелирных и легкоплавких сплавов, 40% используется для нанесения антикоррозионных покрытий на металлы. Кадмирование стальных деталей дает большую устойчивость против коррозии, особенно в морской воде. Около 20% кадмия идет на изготовление кадмиевых электродов, применяемых в аккумуляторах.

О выставке ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Страной-партнером выставки в этом году станет Республика Корея.

 

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