СТАН, ИТЭЛМА и "Лаборатория Касперского" внедрят технологии промышленного интернета вещей

Екатеринбург, 9 июля. В рамках деловой программы ИННОПРОМ-2018 компании СТАН, НПП "ИТЭЛМА" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологий промышленного интернета вещей на металлообрабатывающих предприятиях.

Концепция развития промышленности России, представленная на ИННОПРОМ в прошлом году, предусматривает внедрение цифровых технологий на всех этапах и уровнях производственного процесса. Это позволяет унифицировать подходы к конструкторской и технологической подготовке на предприятиях и способствует дальнейшему развитию индустриальных отраслей. В рамках сотрудничества СТАН, НПП "ИТЭЛМА" и "Лаборатория Касперского" будут работать над созданием, испытанием и внедрением киберзащищенных аппаратно‑программных средств промышленного интернета вещей для металлообрабатывающих комплексов. Также планируется запуск совместной тестовой площадки, предназначенной для отработки и демонстрации архитектурно-технических решений.

Внедрение технологий промышленного интернета вещей (IIoT) в производственные процессы - один из важнейших этапов цифровизации промышленности. Оснащение металлообрабатывающих станков различными датчиками позволяет называть оборудование "умным". Такие умные станки автоматически собирают, обрабатывают и передают в единый центр все необходимые данные: когда станок был запущен в работу, время работы станка, сколько и каких деталей было произведено за конкретный отрезок времени, сколько длилась наладка на деталь, какие режимы работы применялись. Анализируются данные о состоянии рабочих органов станка, их работоспособности, выработанном ресурсе, что позволяет получить коэффициент эффективности работы конкретной единицы оборудования, а в масштабах предприятия – всех станков. На практике это дает возможность предотвращать простой дорогостоящего оборудования и осуществлять планово-предупредительный ремонт и в конечном итоге увеличивать производительность труда на предприятии.

"В цехах машиностроительных предприятий работают десятки и сотни станков. В ручном режиме невозможно оценить эффективность работы оборудования, но мы видим, что высокопроизводительные станки далеко не всегда загружены даже на 60%, а ведь время простоя напрямую влияет на эффективность работы всего предприятия. Встроенные датчики дадут необходимую объективную обратную связь, которая в конечном итоге позволит выстроить оптимальный план работы станков. Я уверен, что совместными усилиями мы разработаем качественный отечественный продукт, который будет востребован российскими промышленными предприятиями", - отметил председатель совета директоров компании СТАН Максим Гущин.

В рамках проекта компания ИТЭЛМА устанавливает на станки аппаратно-программный комплекс Itelma industrial IoT gateway "IKSS” - промышленный IOT-шлюз для сбора, обработки и передачи данных в облако и/или закрытую IT систему предприятия, "Лаборатория Касперского" обеспечивает защиту элементов на уровне современных станков ЧПУ и на всем контуре их подключения к интеллектуальным облачным сервисам, а компания СТАН тестирует разработанный продукт на своем оборудовании для отладки и корректировки работы производственной системы.

"Использование промышленного IoT-шлюза открывает огромные возможности для анализа данных и диагностики оборудования. А объединяя большее количество машин и анализируя данные с них, специалисты смогут перейти от стандартного технического обслуживания, к прогнозному. Сотрудничество с промышленным предприятием позволит учитывать все нюансы реального производства, что в свою очередь позволит еще более усовершенствовать предлагаемые решения", - отметил Александр Постников, председатель совета директоров ООО "НПП "ИТЭЛМА".

"Это очень важно, что вопросы кибербезопасности становятся одним из главных приоритетов в процессе создания новой цифровой промышленности России. Современное конкурентоспособное производство немыслимо без умных устройств промышленного интернета вещей. Однако внедрение любых новых технологий должно непременно сопровождаться адекватными мерами защиты от потенциальных угроз. Мы рады поддержать инициативы наших партнёров по созданию единого цифрового пространства промышленности России и приложим все усилия, чтобы индустриальная среда оказалась готова к любым возможным вызовам", - подчеркнул Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского".

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ООО "СТАН" – крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, создана в 2012 году. В состав компании входят производственные площадки в Башкортостане (ООО "НПО "Станкостроение", Стерлитамак), Московской области (АО "Станкотех", Коломна), Рязани (ООО "Рязанский Станкозавод"), Иваново (ООО "Ивановский станкостроительный завод"), Москве (ООО "Шлифовальные Станки"), Тверской области (ООО "Савёловский станкостроительный завод", Кимры), Ростовской области (ООО "Донпрессмаш", Азов). На долю СТАНа приходится свыше 50% выпускаемых в России металлообрабатывающих станков.

ООО "НПП "ИТЭЛМА" - ведущий российский разработчик и производитель серийной автоэлектроники. В составе компании 3 производственных площадки - в Москве, Димитровграде и Костроме, а также 4 инженерных центров, в которых работает более 350 конструкторов и инженеров. ИТЭЛМА является поставщиком компонентов для крупнейших автопроизводителей России, оборудования специального назначения для системы ГЛОНАСС, а также выступает генеральным партнером по разработке перспективной электронной архитектуры ряда предприятий грузового автомобилестроения. Компания создана в 1994 году.

"Лаборатория Касперского" – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.