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Югра презентует инвестиционный потенциал на выставке ИННОПРОМ-2018

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9 июля, 17:27 UTC+3

Общий объем инвестиционных предложений Ханты-Мансийского автономного округа составляет 126,8 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Деловые встречи и переговоры с потенциальными инвесторами провели делегаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, открывшейся в понедельник в Екатеринбурге.

В департаменте общественных связей Югры отмечают, что сегодня, в частности, были обсуждены потенциальные направления взаимодействия с государственной корпорацией "Ростех". "Компания – наш стратегический партнер, – отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, возглавляющий делегацию автономного округа. – Мы готовы продолжать сотрудничество по многим направлениям: от освоения Приполярного Урала до реализации новых проектов". В качестве примера он привел реализующийся в автономном округе национальный проект "Бажен", призванный помочь в разработке новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти.

"Мы предлагаем вам участвовать и в этом проекте", – обратился он к представителям госкорпорации.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике ГК "Ростех" Виктор Кладов заверил, что специалисты корпорации внимательно изучат возможность участия в нем, отметили в департаменте.

"Продуктивно прошли переговоры югорчан с компанией "Siempelkamp". Разговор шел о модернизации лесопромышленного комплекса. Так, обсуждалась модернизация завода по производству ЛВЛ-бруса, принадлежащего Югорскому лесопромышленному холдингу. Алексей Забозлаев предложил представителям компании оценить возможность проведения аудита завода МДФ в поселке Мортка Кондинского района. Представители "Siempelkamp" выразили готовность к такой работе", - сказано в сообщении.

В департаменте напомнили, что что спектр инвестиционных предложений Югры, представленный на выставке ИННОПРОМ-2018, весьма широк. "Здесь представлены проекты по производству металлоконструкций, химических реагентов, комплектующих для нефтедобычи, стройматериалов, пошиву спецодежды и многое другое. Общий объем инвестиционных предложений составляет 126,8 млрд рублей", уточняют в департаменте. 

В течение нескольких дней работы выставки Алексей Забозлаев проведет рабочие встречи с представителями ООО "ТрансЛомПереработка", Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, Венчурного фонда "Норс Энерджи Венчурс".

На стенде региона состоится заседание рабочей группы национального проекта "Бажен".

Кроме того, югорские делегаты примут участие в главной стратегической сессии "Люди/машины/софт: как выжать максимум эффективности", работе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии.

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты Алексей Забозлаев проведет презентацию инвестиционного и экспортного потенциала Югры для руководителей делегаций правительства и провинций КНР.

Об ИННОПРОМе

IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проводится в Международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 2010 года, в этом году даты ее проведения - с 9 по 12 июля, тема - "Цифровое производство". В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор ИННОПРОМа - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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