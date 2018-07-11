На Московском урбанистическом форуме расскажут о стратегии развития экономики Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Панельная дискуссия "Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?" пройдет на полях Московского урбанистического форума 17 июля. В рамках дискуссии эксперты обсудят стратегию экономического развития Москвы.

Мегаполисы сегодня не только соревнуются за капиталы, лучшие кадры и технологии, но и ищут оптимальные форматы развития. К успеху придут только те, кто адаптировался к новой реальности вовремя и сосредоточился на главном: объединил бизнес, горожан и власть в борьбе за мировое лидерство и нашел баланс между стремлением взлететь на вершину и качеством городской среды.

Ведущие российские и международные эксперты оценят экономические стратегии мировых мегаполисов и разберутся, как трансформируются бизнес-процессы и социальный климат в крупных городах.

Участниками дискуссии станут:

Владимир Ефимов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;

Кристиан Кетельс, главный экономист The Boston Consulting Group;

Габриэль Ланфранчи, основатель программы MetroLab в Массачусетском технологическом институте (MIT) и директор городских программ, CIPPEC;

Элис Чарльз, руководитель проекта "Города"Всемирного экономического форума, (Женева).

Информация для журналистов:

Панельная дискуссия "Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?" пройдет на площадке "Рен" 17 июля с 12:45 до 13:45. Если вы аккредитованы на площадку Московского урбанистического форума, приглашаем вас присоединиться к нам и узнать мнение ведущих международных и российских экспертов о том, как будет развиваться московская экономика в ближайшие годы.

Если же этот день вы проведете в офисе, смотрите трансляцию дискуссии на официальном сайте Московского урбанистического форумаи задавайте нам вопросы на официальных ресурсах ДЭПиР в Twitter .

Для связи:

Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы:

Тел.: +7 (495) 957-97-50

E-mail: press-deprm@mos.ru