Новую линию по производству хлора и гидроксида калия запустили в Пермском крае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин дал старт работе новой линии по производству хлора и кали едкого (гидроксида калия) методом мембранного электролиза на березниковском предприятии "Сода-Хлорат". Как сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора, аналогов такого производства сегодня в России нет.

"К реализации этого крупномасштабного инновационного проекта предприятие шло несколько лет. Понимая его значимость для города и края, мы со своей стороны, подключились к его осуществлению, заключив с компанией специальный инвестиционный контракт. Это соглашение помогло завершить проект, существенно снизив налоговую нагрузку на предприятие, дав гарантии того, что в период реализации контракта она не будет возрастать", - подчеркнул Басаргин на торжественной церемонии.

В департаменте отметили, что запуск новой линии завершил первый этап комплексного инвестпроекта с общим объемом инвестиций свыше 3,6 млрд руб., который позволит создать для березниковцев 388 новых рабочих мест. Порядка 310 специалистов уже трудоустроены, еще 30 сотрудников компании выйдут на работу после открытия участка по производству карбоната калия. В следующем году, когда инвестор реализует второй этап инвестпроекта - запустит производственную линию кальция хлористого гранулированного, появится еще порядка 50 вакансий. Химическая продукция на основе калия, произведенная в Пермском крае, может заместить на отечественном рынке более дорогие импортные аналоги, добавили в департаменте.

Здесь напомнили, что ООО "Сода-Хлорат" стало одним из трех предприятий, с которыми Виктор Басаргин в ноябре 2015 года подписал первые в России специальные инвестиционные контракты. Специальный инвестконтракт предусмотрен в качестве альтернативной меры снижения налоговой нагрузки, а также для стимулирования инвестиционной активности бизнеса. Сейчас специнвестконтракты заключены Пермским краем с четырьмя производствами.

Как сообщал ранее в своем блоге Виктор Басаргин, такой механизм поддержки промышленности, как специальный инвестиционный контракт, Пермский край стал использовать первым в России. "На сегодня по четырем уже подписанным контрактам объем инвестиций в прикамскую промышленность превысит 67 млрд руб., а предприятия создадут свыше 2,2 тыс. новых рабочих мест. Рассчитываем, что новые производства дадут краю без малого 27 млрд руб. доходов в бюджет в перспективе ближайших 10 лет", - сообщил глава региона.