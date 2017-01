Выбрать школу – как собрать паззл

Мартин Стивен – один из самых известных педагогов Великобритании, долгое время был директором самых престижных и успешных школ – лондонской St Paul’s, The Perse School в Кембридже и Manchester Grammar School. Более 2000 его учеников поступили в Оксфорд и Кембридж. В 2011 году он совершил мировое турне в поиске идеальной модели образования. Результатом изучения работы школ в разных уголках планеты стала недавно опубликованная книга Educating The More Able Student, посвященная обучению одаренных детей. А около двух лет назад он основал школу для детей со склонностью к математике и естественным наукам - The National Mathematics and Science College (NMSC).

Образовательная компания "Альбион" предоставила возможность журналисту Елене Коптеловой побеседовать с Мартином Стивеном и выяснить, как и где лучше всего учить школьника, чтобы обеспечить ему успешное будущее.

- Доктор Стивен, вы написали книгу, посвященную образованию одаренных детей, а недавно открыли школу NMSC, которая также рассчитана на талантливых молодых людей, как вы утверждаете, будущих мировых лидеров. Почему эта тема так важна для вас?

- Одаренные дети так же нуждаются в специальной заботе и специальных программах обучение, как и, скажем, дети с ограниченными возможностями. Многим это кажется странным, распространенное заблуждение - талантливые дети и так себе пробьют дорогу. В результате в большинстве стран вообще нет школ для способных детей, считается, что они просто не нужны.

Хотя есть и исключения. Приведу лишь три примера. Первый – это австралийская программа SHIP (ее еще называют IGNITE). Для одаренных детей открываются специальные классы внутри обычных школ, и они проходят отдельные предметы, к которым у них есть склонность, в расширенном объеме и в ином темпе, чем их сверстники. Другой пример – американский Robinson Center при Вашингтонском университете в Сиэтле. Этот центр показал, что даже маленькие дети могут осваивать учебный материал быстро, двигаясь, образно говоря, по "выделенной полосе" обучения. И это никоим образом не лишает их детства, не влияет негативно на психику, как думают некоторые.

И, наконец, третий пример – венгерская программа "Гений", в которую вовлечена вся страна. Ее преимущество в том, что общество участвует в поиске оптимальной модели образования ребенка и оценки его достижений.

Конечно, примеров гораздо больше, и мы все можем учиться друг у друга, скажем, весьма поучителен российский опыт математических спецшкол.

В Англии таких школ нет, и наш колледж в этом смысле уникален. Мы решили сконцентрироваться на преподавании математики, физики, химии и биологии, поскольку именно эти науки переживают кризис не только в Англии, но и по всему миру. Количество старшеклассников и студентов, выбирающих направление STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) падает, а, между тем, именно они могли бы в будущем победить рак, использовать энергию термоядерного синтеза и остановить глобальное потепление. Мир как никогда нуждается в их таланте. Наша задача – найти и вырастить эти таланты.

- В своей книге вы говорите о том, что "структура английского среднего образования нуждается в радикальной реорганизации". Что пошло не так с обучением в знаменитых частных школах Великобритании?

