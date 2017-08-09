Ямальские власти договорились о студенческом обмене с Женевским университетом

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ТАСС, 9 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) договорились о студенческом обмене с Женевским университетом. Об этом стало известно в среду по итогам встречи делегации Швейцарии в Салехарде.
"Проекты по обмену студентами - один из видов международного сотрудничества, который обсуждался в ходе переговоров. Целью таких обменов является изучение влияния изменений климата на окружающую среду, укрепление научных связей и развитие научного партнерства между участниками обмена. С профессором Женевского университета Эриком Хесли достигнута устная договоренность о проведении студенческого обмена в 2018 году с Ямалом", - отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Ямало-Ненецкий автономный округ с ознакомительным визитом посетила делегация Швейцарии во главе с ученым, почетным полярником Фредериком Даг Арфст Паулсеном, которого президент РФ наградил Орденом Дружбы за активное участие в экспедиции по погружению российских глубоководных аппаратов на дно Северного Ледовитого океана "Арктика-2007".
"В рамках визита состоялась встреча с заместителем губернатора Александром Мажаровым и директором департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексеем Титовским, в ходе которой обсуждались вопросы развития туризма в Арктике, реализации инвестиционных проектов, а также осуществления научно-исследовательской деятельности на территории региона", - уточнили в пресс-службе.
Женевский университет - старейший университет Швейцарии, который был основан в 1559 году.