Casus belli: убийство, начавшее Первую мировую войну

Предпосылки и подготовка к покушению

После аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году на Балканах резко обострились националистические настроения и стали возникать тайные организации, одними из которых стали "Черная рука" (она же "Единство или смерть") и "Млада Босна" ("Молодая Босния"). Членами этих организаций среди прочих стали студенты Богдан Жераич и Гаврило Принцип.

15 июня 1910 года Жераич попытался убить генерал-губернатора Боснии и Герцеговины Марьяна Варешанина, но при попытке покушения погиб сам. Легенда гласит, что Гаврило Принцип на могиле товарища поклялся отомстить за него.

После провала операции по убийству императора Австро-Венгрии Франца Иосифа члены "Черной руки" в 1914 году приняли решение убить наследника престола Франца Фердинанда. Покушение на эрцгерцога планировалось на 28 июня. В этот день Франц Фердинанд должен был приехать в Сараево для участия в маневрах австро-венгерской армии в годовщину битвы на Косовом поле в 1389 году.

Эта битва считается началом подчинения балканских народов Османской империи, поэтому боснийцы воспринимали военные маневры захватчиков в своей столице (к 1914 году Сараево принадлежал уже Австро-Венгрии) в годовщину такого события как пощечину всему народу.

Гаврило Принцип был одним из разработчиков плана покушения на Франца Фердинанда. "Черная рука" снабдила будущих убийц (ими, помимо Принципа, могли стать Мухаммед Мехмедбашич или Неделько Чабринович) деньгами, оружием и капсулами с цианидом, чтобы после покушения они могли убить себя. Существуют свидетельства, что о готовящемся покушении было известно властям Сербии, но они не предприняли попыток предотвратить его.

Убийство эрцгерцога

Утром 28 июня Франц Фердинанд с супругой Софией Хотек прибыли в Сараево и направились на торжественный прием в ратушу. По пути следования кортежа эрцгерцога с супругой приветствовала толпа, в которой и затерялись заговорщики.

Около здания Банка Австро-Венгрии в автомобиль должен был бросить бомбу член "Черной руки" Мухаммед Мехмедбашич, но он не решился сделать это из-за окружавших его многочисленных полицейских.

Следующим на очереди был Неделько Чабринович, который бросил свою бомбу, спрятанную в букете, но она попала под колеса третьей машины кортежа, в то время как эрцгерцог с супругой ехали во второй.

В результате этого взрыва были ранены два пассажира автомобиля и около десяти человек в толпе. Чабринович принял яд, однако тот не подействовал, и он попытался броситься в реку, но не успел и был схвачен толпой.

После приема в ратуше эрцгерцог направился в местный госпиталь, чтобы навестить раненых. Считается, что Гаврило Принцип случайно заметил кортеж Франца Фердинанда рядом с улицей Франца Иосифа, названной в честь дяди эрцгерцога — императора Австро-Венгрии.

С расстояния в полтора метра Принцип сделал семь выстрелов, два из которых достигли цели: Франц Фердинад был ранен в сонную артерию, а София Хотек получила смертельное ранение в живот. Принцип попытался покончить с собой, но не успел и был схвачен полицией.

Последствия

На допросах Принцип и Чабринович сдали всех участников заговора. Суд над ними начался 12 октября 1914 года, а 28 октября был вынесен приговор: несколько заговорщиков приговорили к смертной казни, однако Принцип и Чабринович не были осуждены на смерть.

На момент покушения им обоим было по 19 лет, и по австро-венгерским законам они были несовершеннолетними. Принцип и Чабринович получили максимально возможную для них меру наказания — 20 лет тюрьмы. Оба они спустя несколько лет умерли в тюрьме от туберкулеза.

Руководство Австро-Венгрии, считавшее, что за убийством стоят сербы, предъявило Сербии ультиматум, в котором содержалось требование допустить на территорию страны для расследования убийства австрийских полицейских. Сербия это требование отклонила, что дало Австро-Венгрии повод объявить балканскому королевству войну.

Вслед за этим войну друг другу одна за другой стали объявлять все сильнейшие европейские страны. Так смерть Франца Фердинанда стала casus belli (лат. "случай для войны") Первой мировой, которая затянулась на четыре года и унесла жизни не менее чем 25 миллионов человек.