"Тихий подвиг" во имя других: 10 вопросов о донорстве

Донорство - это "тихий подвиг" во имя других Татьяна Голикова из поздравления с Днем донора в 2008 году, на тот момент Голикова занимала должность министра здравоохранения и социального развития РФ

Существуют технологии хранения компонентов крови, позволяющие сберегать их на срок до 20 лет, для этого нужны криобанки, позволяющие замораживать кровь с помощью жидкого азота до температуры минус 196 °C. Например, при минус 25 °C плазма сохраняет свои свойства год. В пределах от плюс 2 °C до плюс 6 °C цельная кровь хранится сутки, а тромбоциты - до 5 суток (при условии непрерывного перемешивания)

Алла Одинцова Заместитель главврача Царицынской станции переливания крови (из интервью МК 2009 года)