"Тихий подвиг" во имя других: 10 вопросов о донорстве

В настоящее время доноры являются единственным источником крови для переливания, заменить человеческую кровь искусственной невозможно. В разных странах предпринимались попытки разработать искусственные заменители крови, но пока они не увенчались успехом. Удалось создать только заменители некоторых компонентов крови и плазмы, в том числе гемоглобина. Однако созданные на их основе синтетические кровезаменители имеют слишком много побочных негативных эффектов для здоровья человека.
Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек (или более 4 тыс. ежедневно).
Кровь и препараты на ее основе используются при сложных операциях и тяжелых родах, при онкологических заболеваниях, лейкемии, анемии, болезнях печени. Кровь необходима при оказании помощи пострадавшим в военных действиях и чрезвычайных ситуациях (терактах, авариях, пожарах): при ранениях, ожогах, тяжелых травмах. Больные гемофилией, а их в России более 8 тыс., нуждаются в компонентах крови и препаратах, помогающих свертыванию крови, в течение всей своей жизни.
Донорство - это "тихий подвиг" во имя других Татьяна Голиковаиз поздравления с Днем донора в 2008 году, на тот момент Голикова занимала должность министра здравоохранения и социального развития РФ
2. Кто может стать донором?
В России донором может быть практически любой здоровый гражданин РФ не моложе 18 лет и не старше 65 лет, а также имеющий вес не менее 50 кг. Кроме того, донорскую кровь может сдать иностранный гражданин, получивший регистрацию в России не менее одного года назад.
Существует ряд противопоказаний к донорству - абсолютных и временных (для них есть свои перечни). К абсолютным относится наличие таких серьезных заболеваний, как СПИД и ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, онкология, наркомания и алкоголизм, гипертония II и III стадии, бронхиальная астма, лучевая болезнь, полное отсутствие слуха и речи, полная слепота, близорукость более 6 диоптрий и др. Кроме того, не допускаются к сдаче крови лица, перенесшие операции по удалению внутренних органов или трансплантацию органов и тканей.
Временные противопоказания имеют различные сроки. Так, после нанесения татуировки, пирсинга или лечения иглоукалыванием должен пройти один год с момента окончания процедур; после родов - также один год; после ангины, гриппа и ОРВИ - один месяц с момента выздоровления; после удаления зуба - 10 дней. После окончания приема антибиотиков должен пройти один месяц.
Если донор более двух месяцев находился за границей, то он сможет сдать кровь не ранее, чем через шесть месяцев после возвращения. А пребывание более трех месяцев в эндемичных по малярии странах (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) отсрочит сдачу крови на три года.
За 72 часа перед сдачей крови необходимо воздержаться от приема анальгетиков, за 48 часов - от употребления алкоголя. Курение не является противопоказанием к донорству, но специалисты рекомендуют воздержаться от него за час до процедуры, а также не курить в течение двух часов после донации.
3. Как стать донором?
Донорскую кровь можно сдать на станциях переливания крови (СПК), а также в медицинских и других учреждениях, где есть отделения переливания крови. Такие учреждения объединены в общую структуру - службу крови (обобщенное наименование сети специализированных организаций). На сайте службы (http://yadonor.ru) можно получить всю информацию о донорстве, в том числе узнать адреса мест, где принимают кровь (в конкретном регионе).
Для тех, кто не имеет возможности посетить пункты сдачи крови в будние дни, ежегодно проводится всероссийская "Суббота доноров" (по специальному графику СПК работают по субботам в течение года). Кроме того, по заявкам могут быть организованы выездные донорские акции в компании, учреждения, предприятия, вузы.
Перед донацией проводится обязательное медицинское обследование, которое является бесплатным и осуществляется непосредственно в пункте сдачи крови. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Сначала донор заполняет специальную анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и перенесенных заболеваниях. Затем сдает кровь из пальца для определения группы крови и резус-фактора, на общий анализ и на маркеры возбудителей инфекций (ВИЧ, вирусов гепатитов В и С, сифилиса). После донор идет на прием к врачу, который принимает решение о его допуске к донации.
Если донор имеет какие-либо хронические заболевания (не включенные в списки противопоказаний) и принимает лекарственные препараты, то должен об этом уведомить врача. Все данные донора вносят в специальную базу данных.
После сдачи плазмы донор должен через шесть месяцев пройти повторное обследование. Вся плазма на этот срок закладывается на хранение (карантинизацию), и только после взятия контрольных анализов у донора она поступает в лечебные учреждения.
4. Как часто можно сдавать кровь?
Существуют разные виды донорства: сдача цельной крови или ее компонентов (плазма, тромбоциты).
Мужчины могут сдавать цельную кровь не более пяти раз в год, женщины - не более четырех раз в год.
Периодичность донации зависит от вида донорства. Так, цельную кровь можно сдавать один раз в два месяца, плазму или тромбоциты - один раз в две недели.
После сдачи цельной крови должно пройти не менее 30 дней, прежде чем донор сможет сдавать плазму; после сдачи плазмы - не менее 14 дней до сдачи плазмы или цельной крови.
5. Насколько безопасно становиться донором?
Сдача крови абсолютно безопасна для донора. Все донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора.
Аппараты, применяемые для заготовки плазмы, позволяют контролировать параметры состояния донора во время процедуры донации, обеспечивают минимальное время сбора плазмы и способствуют устранению риска осложнений после процедуры.
Во время выездных донорских акций используется специальное (для выезда) медицинское оборудование, помещения тщательно осматриваются и готовятся, при входе в них надеваются в обязательном порядке одноразовые бахилы.
Само же донорство не наносит вреда организму здорового человека и переносится легко. Полное восстановление состава крови происходит в течение 5-7 дней. Более того, регулярные кровоотдачи положительно влияют на состояние здоровья: потеря небольшого количества крови стимулирует работу кроветворных органов, усиливает кровообращение, улучшает обменные процессы, формирует устойчивость к кровопотере.
6. Где и как хранится донорская кровь?
Заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов занимаются специализированные медицинские учреждения, объединенные в общую структуру - службу крови. Они обеспечивают кровью и препаратами на ее основе больницы и другие лечебно-профилактические учреждения, ведут базы данных по донорам и проводят их медицинское обследование. Заготавливают консервированную кровь (хранится в криобанках при температуре минус 196 °C), производят лекарственные препараты на ее основе.
В клиниках созданы и поддерживаются на постоянном уровне запасы компонентов крови, осуществляется безвозмездный обмен кровью между медицинскими учреждениями.
Существует стратегический донорский запас (на случай чрезвычайной ситуации). Так, запас доз эритроцитов, находящихся в глубоко замороженном состоянии, составляет примерно 3,5-5 тыс. единиц хранения. Кроме этого, в карантине хранится около 30 т свежезамороженной плазмы.
Существуют технологии хранения компонентов крови, позволяющие сберегать их на срок до 20 лет, для этого нужны криобанки, позволяющие замораживать кровь с помощью жидкого азота до температуры минус 196 °C. Например, при минус 25 °C плазма сохраняет свои свойства год. В пределах от плюс 2 °C до плюс 6 °C цельная кровь хранится сутки, а тромбоциты - до 5 суток (при условии непрерывного перемешивания) Алла ОдинцоваЗаместитель главврача Царицынской станции переливания крови (из интервью МК 2009 года)
У каждого человека есть право выбора: стать безвозмездным донором или сдавать кровь за плату.
После сдачи крови и/или ее компонентов каждому донору предоставляется два дня отдыха (в день сдачи и еще один дополнительно) с сохранением среднего заработка по месту работы, бесплатное питание в день сдачи крови (или компенсация на питание - 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, где происходит сдача крови).
Регулярные доноры имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
Почетным донорам России также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение (в рамках программы государственных гарантий), раз в год им выплачивается денежная сумма (в 2016 году выплата составляет 12 373 руб.).
Кроме того, в некоторых регионах РФ установлены дополнительные льготы для заслуженных доноров (бесплатный проезд на городском автотранспорте, скидки на приобретение медикаментов, оплату коммунальных услуг и др.).
Размер платной сдачи крови и (или) ее компонентов для доноров с редким фенотипом крови составляет за одну донацию в объеме 450 мл - 8% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Для доноров плазмы в объеме 600 мл - 15%; эритроцитов в объеме 400 мл - 25%; тромбоцитов - 35%; лейкоцитов - 45%.
8. Сколько нужно доноров, чтобы удовлетворить все потребности рецепиентов (нуждающихся в крови)?
Для того чтобы обеспечить общую доступность крови для переливания, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, необходимо минимум 10 донаций на тысячу человек населения.
9. Сколько доноров в России?
По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2015 году в России общее число доноров составило свыше 1,6 млн человек, из них более 1,5 млн - безвозмездные доноры; число донаций - 20,3 (15,8 кровоотдач и 5,5 плазмоотдач) на одну тысячу человек населения страны.
10. Есть ли какие-то программы развития донорства в России?
Федеральным законом от 20 июля 2012 года "О донорстве крови и ее компонентов" (вступил в силу с 1 января 2013 года) закреплены меры социальной поддержки доноров.
С 2008 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) совместно с Минздравом РФ реализует Программу развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. В ее рамках была модернизирована служба крови, станции переливания крови оснащены современным оборудованием. Обеспечено полное удовлетворение медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови (кроме городов-мегаполисов). Создана единая донорская база данных. Запущен информативный интернет-портал службы крови. Ведется работа по развитию регулярного и безвозмездного донорства крови.
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