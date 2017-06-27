"Территория смыслов на Клязьме": кто и зачем организует форум и как стать участником

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27 июня начинается Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", который пройдет уже в третий раз. Форум состоит из семи смен, последняя из которых закончится 20 августа.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и "Роспатриотцентр" Росмолодежи. Кураторы — управление внутренней политики Администрации президента РФ.
Как отмечают организаторы, основными задачами форума являются патриотическое воспитание молодежи, вовлечение в здоровый образ жизни, содействие профориентации и формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.
По словам президента РФ Владимира Путина, форум помогает российской молодежи ориентироваться в глобальных политических и общественных процессах, а также знакомиться с достижениями в различных областях науки.
Такие проекты, объединяющие тысячи участников из многих регионов страны, представителей самых разных профессий и интересов, способствуют личностному становлению юношей и девушек, реализации их творческих, интеллектуальных способностей Владимир Путин Президент РФ
Для участников форума подготовлена образовательная программа, включающая тренинги по целеполаганию и командообразованию, дебаты и мастер-классы с экспертами, учеными, политиками, предпринимателями и представителями творческих профессий, где молодые люди смогут получить уникальную информацию из первых рук.
Форум включает семь образовательных смен:
В рамках форума также предусмотрен грантовый конкурс. Проект, претендующий на грант, должен соответствовать тематике смены. Лучшие идеи по итогам голосования получат финансовую поддержку на дальнейшую реализацию.
Если у вас не будет хотя бы одного из документов, вы не сможете попасть на форум.
Нельзя брать любую еду и напитки, а также лекарства, которые обладают психотропным и наркотическим действием. С полным списком лекарств и других запрещенных к проносу вещей можно ознакомиться на официальном сайте форума.
Если вам нужны лекарства, заранее позаботьтесь о следующих документах:
Принять участие в работе форума может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.
Чтобы попасть на форум, необходимо пройти процедуру регистрации в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" и заполнить анкету (потребуются фото и паспортные данные), в том числе выбрать конкретную смену. Обратите внимание, что регистрация закрывается за 10 дней до начала каждой смены.
Второй этап — конкурсный отбор желающих, который проводят представители Росмолодежи. Очный отбор не является обязательным, но повышает шанс участия в форуме. Информация о предстоящих отборах публикуется в официальных сообществах форума.
Помимо "Территории смыслов на Клязьме", в России проходят и другие молодежные форумы, например "Таврида" в Крыму, форум на острове Итуруп в Сахалинской области и "Балтийский Артек" в Калининградской области.