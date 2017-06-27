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"Территория смыслов на Клязьме": кто и зачем организует форум и как стать участником

Общество
27 июня, 9:50 UTC+3

Шесть вопросов о работе крупнейшего Всероссийского молодежного форума

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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

27 июня начинается Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", который пройдет уже в третий раз. Форум состоит из семи смен, последняя из которых закончится 20 августа.

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Кем и с какой целью создан форум?

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и "Роспатриотцентр" Росмолодежи. Кураторы — управление внутренней политики Администрации президента РФ.

Как отмечают организаторы, основными задачами форума являются патриотическое воспитание молодежи, вовлечение в здоровый образ жизни, содействие профориентации и формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

По словам президента РФ Владимира Путина, форум помогает российской молодежи ориентироваться в глобальных политических и общественных процессах, а также знакомиться с достижениями в различных областях науки.

Такие проекты, объединяющие тысячи участников из многих регионов страны, представителей самых разных профессий и интересов, способствуют личностному становлению юношей и девушек, реализации их творческих, интеллектуальных способностей Владимир Путин Президент РФ

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Какая программа ждет участников в 2017 году?

Для участников форума подготовлена образовательная программа, включающая тренинги по целеполаганию и командообразованию, дебаты и мастер-классы с экспертами, учеными, политиками, предпринимателями и представителями творческих профессий, где молодые люди смогут получить уникальную информацию из первых рук.

Форум включает семь образовательных смен:

  1. Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ (27 июня – 3 июля).
  2. Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей (5 июля – 11 июля).
  3. Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса (13 июля – 19 июля).
  4. Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов (21 июля – 27 июля).
  5. Молодые парламентарии и политические лидеры (29 июля – 4 августа).
  6. Молодые политологи и социологи (6 августа – 12 августа).
  7. Молодые специалисты транспортной отрасли (14 августа – 20 августа).

В рамках форума также предусмотрен грантовый конкурс. Проект, претендующий на грант, должен соответствовать тематике смены. Лучшие идеи по итогам голосования получат финансовую поддержку на дальнейшую реализацию.

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Какие документы нужно иметь с собой участникам форума?
  • Паспорт гражданина РФ или гражданина иностранного государства (для иностранного участника).
  • Полис обязательного медицинского страхования.
  • Оригинал справки от врача по форме 86-У (допуск для занятий спортом и туризмом, проживания в полевых условиях).

Если у вас не будет хотя бы одного из документов, вы не сможете попасть на форум.

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Что запрещено брать с собой участнику форума?

Нельзя брать любую еду и напитки, а также лекарства, которые обладают психотропным и наркотическим действием. С полным списком лекарств и других запрещенных к проносу вещей можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Если вам нужны лекарства, заранее позаботьтесь о следующих документах:

  • рецепт;
  • справка от врача о том, что вам назначен данный препарат;
  • чек на лекарство, который подтвердит легальность приобретения.
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Как попасть на форум?

Принять участие в работе форума может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы попасть на форум, необходимо пройти процедуру регистрации в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" и заполнить анкету (потребуются фото и паспортные данные), в том числе выбрать конкретную смену. Обратите внимание, что регистрация закрывается за 10 дней до начала каждой смены.

Второй этап — конкурсный отбор желающих, который проводят представители Росмолодежи. Очный отбор не является обязательным, но повышает шанс участия в форуме. Информация о предстоящих отборах публикуется в официальных сообществах форума.

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"Территория смыслов" — единственный молодежный форум в России?

Помимо "Территории смыслов на Клязьме", в России проходят и другие молодежные форумы, например "Таврида" в Крыму, форум на острове Итуруп в Сахалинской области и "Балтийский Артек" в Калининградской области.

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