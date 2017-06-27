"Территория смыслов на Клязьме": кто и зачем организует форум и как стать участником

Какая программа ждет участников в 2017 году?

Для участников форума подготовлена образовательная программа, включающая тренинги по целеполаганию и командообразованию, дебаты и мастер-классы с экспертами, учеными, политиками, предпринимателями и представителями творческих профессий, где молодые люди смогут получить уникальную информацию из первых рук.

Форум включает семь образовательных смен:

Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ (27 июня – 3 июля). Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей (5 июля – 11 июля). Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса (13 июля – 19 июля). Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов (21 июля – 27 июля). Молодые парламентарии и политические лидеры (29 июля – 4 августа). Молодые политологи и социологи (6 августа – 12 августа). Молодые специалисты транспортной отрасли (14 августа – 20 августа).

В рамках форума также предусмотрен грантовый конкурс. Проект, претендующий на грант, должен соответствовать тематике смены. Лучшие идеи по итогам голосования получат финансовую поддержку на дальнейшую реализацию.