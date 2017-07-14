Свобода. Равенство. Братство: что еще подарила миру Великая французская революция

В пятницу, 14 июля, Франция отмечает главный национальный праздник, хорошо известный и за ее пределами, — День взятия Бастилии. Штурм этой легендарной крепости-тюрьмы стал одним из центральных эпизодов Великой французской революции 1789−1799 годов, в результате которой был уничтожен Старый порядок с абсолютной монархией и провозглашена Первая французская республика. Значение этого события невозможно переоценить — как и наследие, которое революция оставила после себя во Франции и во всем мире.

Метр, туз, правые и левые

Лозунг "Свобода. Равенство. Братство", буржуа, "Марсельеза", крах абсолютизма и торжество парламентской республики. Вот приблизительный перечень того, что приходит на ум при упоминании Французской революции. Тем не менее мир продолжает пользоваться и другими ее достижениями.

• Политическое разделение на правых и левых, то есть на консерваторов и прогрессистов. Считается, что подобная терминология возникла благодаря заседаниям французской Национальной ассамблеи: справа от ее председателя располагались консервативно настроенные депутаты, поддерживающие монархию, в то время как сторонники революции, наоборот, занимали места слева от спикера. Первых называли "партией порядка", вторых — "партией движения".

Впоследствии промежуточная позиция между ними получила название центристской. К примеру, действующий президент Эмманюэль Макрон позиционирует себя как центриста, равноудаленного от обоих политических флангов.

• Правостороннее движение. Во времена революции в Париже был принят декрет, предписывавший двигаться по "простонародной" правой стороне дороги. Позже Наполеон Бонапарт утвердил эту схему перемещения и для солдат французской армии. Считается, что из-за этого в некоторых странах, поддерживавших политику Наполеона, закрепилось правостороннее движение, в то время как ее противники (к примеру, Великобритания) сохранили на своей территории левостороннее движение.

На сегодняшний день 72% всех дорог правосторонние и лишь 28% — левосторонние. При этом 66% населения Земли ездят по правой стороне и 34% — по левой (связано это с растущим населением Индии, Индонезии и Пакистана — бывших доминионов, где в силу британского влияния движение было левосторонним). Австралия, Япония и добрая часть Южной Африки также ездят по левой стороне. Любопытно, что в правосторонних странах находится место для исключений. Так, на небольшой улице Генерала Лемонье (длиной 350 метров) в Париже машины двигаются по левой стороне.

• Привычные единицы измерения, в частности метр. В годы революции французские ученые озаботились разработкой универсальной системы измерений "для всех людей и времен". В качестве основной единицы длины был предложен метр, представляющий собой десятимиллионную часть ¼ длины парижского географического меридиана. Считалось, что подобная единица измерения максимально приближена к природе, т. к. основана на реальных размерах Земли. В 1799 году был изготовлен платиновый эталон метра. Единица массы (килограмм, определение которого было основано на массе 1 дм³ воды) тоже была привязана к определению метра.

В 1875 году 17 стран, в том числе Российская империя, подписали Метрическую конвенцию, тем самым признав действие метрических стандартов на своей территории. К концу XIX века из крупных стран только в Великобритании, США, России и Османской империи оставались традиционные меры длины. Современная Россия и Турция в итоге перешли на метр, Штаты и Соединенное Королевство сохранили свои единицы измерения.

• Вариативная роль туза в колоде. По-старофранцузски карта называлась "as" ("единица") и считалась самой младшей. Как утверждается, именно революция "повысила" статус туза до главной карты, чтобы еще раз метафорически подчеркнуть превосходство обычного человека над королями. Сегодня в таких играх, как покер или блек-джек, игрок сам может выбирать значение туза — как самое старшее или как единицу. А само слово "ас" стало применяться и к людям, достигшим высшей степени мастерства в своей профессии.

Революция в картах коснулась не только роли туза. Вместо валета появилась карта "Равенство", вместо дамы — "Свобода", вместо короля — "Гений". Туз, старшая карта, получил наименование "Закон", так как он превыше всего. Впрочем, об этом нововведении сейчас никто уже не вспоминает.

Что еще не прижилось?

• "Десятичная" реформа календаря и единиц измерения времени. Первый год революции, 1792-й, был объявлен началом эры, при этом отсчет "от Рождества Христова" и начало года с 1 января упразднялись. Система, согласно которой месяцы делились строго на три декады (т. е. в них было не больше 30 дней), а сутки — на 10 "метрических" часов (соответствуют 2,4 обычного часа), была отменена Наполеоном в 1806 году, просуществовав 13 лет.

Календарь не прижился, так как был неудобен: отсутствовала заранее установленная система високосных годов, трудно давался переход от семидневной недели к декаде. Европа и Америка по-прежнему пользовались григорианским календарем, к тому же в заморских владениях Франции невозможно было установить систему исчисления времени, привязанную к климатическим и географическим особенностям самой республики. Испытать на себе особенности французского республиканского календаря вы можете в тесте ТАСС:

Тест "С чистого листа": сможете ли вы жить по календарю французской революции? Пройти тест