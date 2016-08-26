Мизулина назвала абсурдным предложение наказывать родителей за покупку спиртного детьми

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина считает абсурдным и нарушающим Конституцию предложение ритейлеров о введении ответственности для родителей за продажу спиртного подросткам в магазинах. Заявление парламентария распространила ее пресс-служба.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) готовит законодательную инициативу, в соответствии с которой нести административную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети, но и родители.

"Розничные сети предлагают переложить вину с себя на родителей. По той же логике убийца ребенка должен разделить ответственность с его родителями, не досмотревшими за малышом", - отметила Мизулина, добавив, что предложение ритейлеров "нелогично" и "абсурдно". Сенатор подчеркнула, что торговые сети, которые, "пренебрегая российским законодательством, продают алкоголь несовершеннолетним", предлагают "без вины виноватыми выставить родителей".

"Это недопустимо, это грубейшее нарушение Конституции. Интерес ребенка к чему-то запретному отнюдь не является признаком плохого воспитания", - считает парламентарий. По ее мнению, "дети подвержены влиянию, на этом, собственно, и играют производители и продавцы не предназначенной для несовершеннолетних продукции", а родитель физически не может находиться постоянно рядом с ребенком до достижения им 18-летия. "От провокации со стороны других взрослых никто не застрахован. Задача государства - создать безопасную среду для ребенка, в том числе и тогда, когда родителей и близких рядом нет", - заключила Мизулина.