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Половина мишленовских ресторанов в Нидерландах нарушают гигиенические нормы

Общество
26 августа, 17:37 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
С 2012 года инспекторы посетили без предупреждения в 79 из 106 "звездных" ресторанов королевства. Лишь в отношении 30 заведений у проверяющих не было никаких претензий
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ГААГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Половина голландских ресторанов, обладающих престижными звездами от путеводителя "Мишлен", не соответствуют в полной мере гигиеническим нормам. Об этом свидетельствуют проверки, проведенные Управлением по продовольственной и потребительской безопасности Нидерландов.

С 2012 года инспекторы нанесли в общей сложности 133 визита без предупреждения в 79 из 106 "звездных" ресторанов королевства. Лишь в отношении 30 заведений у проверяющих не было никаких претензий. Незначительные нарушения были обнаружены в 18 ресторанах, 31 - получил официальные предупреждения, а двум из них был выписан штраф. В первом случае сотрудники Управления стали свидетелями того, как мыши грызли хлеб, предназначенный для посетителей, а в кладовой был обнаружен мышиный помет. Во втором - инспекторы обнаружили продукты с истекшим сроком хранения.

Среди других проблем - грязь на кухне, присутствие мелких насекомых, мусор на полу, неправильное хранение продуктов и плесень в морозильных камерах.

Эта ситуация вызвала бурю негодования у Голландской ассоциации потребителей, тем более, что в своем докладе инспекторы не называют сами рестораны. "Это просто абсурд, - отметили в организации. - Получается, что инспекторы знают, какие заведения не соответствуют гигиеническим требованиям, а потребители - нет".

Однако в Управлении по продовольственной и потребительской безопасности разглашение этой информации не считают необходимым. После вынесения официального предупреждения рестораторам дается время на исправление недостатков. Повторную проверку они уже обязаны оплатить из своего кармана.

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