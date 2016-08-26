Роспотребнадзор выявил пять случаев заболевания энтеровирусом в детском лагере в Анапе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило несколько случаев энтеровирусной инфекции во время внеплановой проверки в оздоровительном лагере "Жемчужина России". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Общественная палата (ОП) РФ направила обращение в Генпрокуратуру РФ и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой проверить условия содержания московских детей из малообеспеченных семей в лагере "Жемчужина России" в Анапе, на который в ОП РФ поступила коллективная жалоба от 52 родителей. Как следует из текста жалобы, в этом детском учреждении складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения стрептодермии. Свое письмо родители подкрепили фотографиями заболевших детей, на которых видны пораженные участки тела.

В лагере на побережье Черного моря отдыхают более 5 тыс. детей, в их числе около 2 тыс. юных москвичей.

После поступлении информации о случаях заболевания среди детей в оздоровительном комплексе "Жемчужина России" специалисты Роспотребнадзора в августе организовали внеплановую проверку всех лагерей, входящих в комплекс. "Лабораторно был обследован весь персонал, а также дети. В результате было выявлено 4 носителя энтеровирусной инфекции среди персонала и 1 среди детей. Носители инфекции вывезены из лагеря", - сообщили в ведомстве.

По данным управления Роспотребнадзора, в лагере проведен комплекс необходимых мероприятий, в том числе установлено медицинское наблюдение, назначена экстренная профилактика противовирусными препаратами, откорректировано меню, организована дезинфекция помещений. "В период между сменами проведена заключительная дезинфекция с контролем качества. Все отобранные пробы морской воды, питьевой воды, смывы с оборудования и рук персонала без отклонений от гигиенических требований", - отметили в ведомстве.