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Никифоров: программистов нужно учить со школьной скамьи

Общество
26 августа, 17:29 UTC+3 ПОСЕЛОК МАНАС Дагестан/ 26, августа. / ТАСС
"Если мы не дадим необходимые возможности совершенствовать свою квалификацию, получать эту профессию со школьной скамьи, мы не получим программистов-олимпийцев, а они нам нужны", - заявил министр
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ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 26 августа. / ТАСС/. Подготовкой будущих программистов нужно заниматься с 12-14 лет. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на российском интернет-форуме "Кавказ" (РИФ.Кавказ-2016) в Дагестане.

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"У спортсменов все четко знают, что олимпийского чемпиона нужно готовить со школьной скамьи, с 12-14 лет. У программистов то же самое. Если мы не дадим необходимые возможности совершенствовать свою квалификацию, получать эту профессию со школьной скамьи, мы не получим программистов-олимпийцев, а они нам нужны", - сказал министр.

По его словам, невозможно отрицать, что экономика становится все более цифровой. "У нас сейчас выбор: либо строить цифровую экономику России по зарубежным технологиям, либо все-таки серьезно складываться в свои", - считает министр. Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Один из них, как рассказал Никифоров ТАСС, - проведение ежегодной акции "Час кода".

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"У нас семь-восемь миллионов школьников каждый год в онлайн-режиме участвуют в том, чтобы попробовать самые элементарные азы программирования, строить алгоритмы в виде компьютерных игр. Это, пожалуй, самая массовая акция. Но мы хотим, чтобы возможности по онлайн-обучению расширялись", - сказал министр.

Он отметил, что в некоторых российских школах организованы профильные классы для будущих программистов, работают профильные колледжи. Необходимо также развивать профильную подготовку и переподготовку, которая позволит готовить специалистов в течение года или двух лет, добавил Никифоров.

Второй РИФ.Кавказ проходит с 25 по 26 августа в поселке Манас. Он является главной дискуссионной и презентационной площадкой Северного Кавказа в области интернета и информационных технологий. Информационным партнером форума выступает портал "Это Кавказ", генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.

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Никифоров, Николай Анатольевич
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