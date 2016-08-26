Никифоров: программистов нужно учить со школьной скамьи

ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 26 августа. / ТАСС/. Подготовкой будущих программистов нужно заниматься с 12-14 лет. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на российском интернет-форуме "Кавказ" (РИФ.Кавказ-2016) в Дагестане.

"У спортсменов все четко знают, что олимпийского чемпиона нужно готовить со школьной скамьи, с 12-14 лет. У программистов то же самое. Если мы не дадим необходимые возможности совершенствовать свою квалификацию, получать эту профессию со школьной скамьи, мы не получим программистов-олимпийцев, а они нам нужны", - сказал министр.

По его словам, невозможно отрицать, что экономика становится все более цифровой. "У нас сейчас выбор: либо строить цифровую экономику России по зарубежным технологиям, либо все-таки серьезно складываться в свои", - считает министр. Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Один из них, как рассказал Никифоров ТАСС, - проведение ежегодной акции "Час кода".

"У нас семь-восемь миллионов школьников каждый год в онлайн-режиме участвуют в том, чтобы попробовать самые элементарные азы программирования, строить алгоритмы в виде компьютерных игр. Это, пожалуй, самая массовая акция. Но мы хотим, чтобы возможности по онлайн-обучению расширялись", - сказал министр.

Он отметил, что в некоторых российских школах организованы профильные классы для будущих программистов, работают профильные колледжи. Необходимо также развивать профильную подготовку и переподготовку, которая позволит готовить специалистов в течение года или двух лет, добавил Никифоров.

Второй РИФ.Кавказ проходит с 25 по 26 августа в поселке Манас. Он является главной дискуссионной и презентационной площадкой Северного Кавказа в области интернета и информационных технологий. Информационным партнером форума выступает портал "Это Кавказ", генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.