Никифоров: программистов нужно учить со школьной скамьи

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 26 августа. / ТАСС/. Подготовкой будущих программистов нужно заниматься с 12-14 лет. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на российском интернет-форуме "Кавказ" (РИФ.Кавказ-2016) в Дагестане.
"У спортсменов все четко знают, что олимпийского чемпиона нужно готовить со школьной скамьи, с 12-14 лет. У программистов то же самое. Если мы не дадим необходимые возможности совершенствовать свою квалификацию, получать эту профессию со школьной скамьи, мы не получим программистов-олимпийцев, а они нам нужны", - сказал министр.
По его словам, невозможно отрицать, что экономика становится все более цифровой. "У нас сейчас выбор: либо строить цифровую экономику России по зарубежным технологиям, либо все-таки серьезно складываться в свои", - считает министр. Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Один из них, как рассказал Никифоров ТАСС, - проведение ежегодной акции "Час кода".
"У нас семь-восемь миллионов школьников каждый год в онлайн-режиме участвуют в том, чтобы попробовать самые элементарные азы программирования, строить алгоритмы в виде компьютерных игр. Это, пожалуй, самая массовая акция. Но мы хотим, чтобы возможности по онлайн-обучению расширялись", - сказал министр.
Он отметил, что в некоторых российских школах организованы профильные классы для будущих программистов, работают профильные колледжи. Необходимо также развивать профильную подготовку и переподготовку, которая позволит готовить специалистов в течение года или двух лет, добавил Никифоров.
Второй РИФ.Кавказ проходит с 25 по 26 августа в поселке Манас. Он является главной дискуссионной и презентационной площадкой Северного Кавказа в области интернета и информационных технологий. Информационным партнером форума выступает портал "Это Кавказ", генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.