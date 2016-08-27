В США скончался один из создателей портативного компьютера Джон Алленби

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Специалист по компьютерной технике Джон Алленби, считающийся одним из изобретателей предшественника современных ноутбуков, скончался в возрасте 75 лет в своем доме в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.
Она ссылается на информацию, полученную от сына покойного. Алленби скончался 17 августа, причина смерти пока не установлена.
Родившийся в Великобритании Джон Алленби в начале 1980-х основал в Маунтин-Вью (штат Калифорния) компанию Grid Systems. Вместе с конструктором Уильямом Моггриджем он сформировал группу изобретателей, разработавших первый портативный компьютер Compass, выпущенный на рынок в 1982 году.
"Compass был первым рентабельным лэптопом", - подчеркнул куратор Музея компьютерной истории в Маунтин-Вью Марк Уэбер. Детище Grid Systems было оснащено памятью на цилиндрических магнитных доменах и стоило по тем временам весьма дорого - $8,15 тысячи. Его первыми покупателями стали не обычные потребители, а войска специального назначения и спецслужбы США. С Compass не расставался вице-адмирал Джон Пойндекстер, советник по национальной безопасности 40-го президента Рональда Рейгана.
Один такой портативный компьютер находился на борту шаттла Challenger, который взорвался на 73-й секунде полета 28 января 1986 года. Катастрофа унесла жизни семи членов экипажа, однако говорят, что Compass каким-то чудом уцелел.