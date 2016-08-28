Патриарх Кирилл в праздник Успения Богородицы совершит литургию в Успенском соборе Кремля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Православные христиане отмечают в воскресенье один из главных праздников - Успение Божией Матери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"В праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии божественную литургию в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля совершат Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав", - говорится в сообщении.

Этот праздник всегда был особо почитаемым на Руси. Московский Успенский собор, построенный в XV веке, на протяжении почти семи веков был государственным и религиозным центром страны. Там возводились на престол патриархи, венчались на царство российские цари, оглашались государственные акты. После революции храм был превращен в музей. С 1990 года, по договоренности с патриархией, в Успенском соборе по большим праздникам проводятся богослужения.

По преданию, Успение Богородицы произошло через 15 лет после воскресения Иисуса Христа. Дева Мария, проводившая все это время в молитвах и устройстве Церкви Христовой, завершила земную жизнь в Иерусалиме. О кончине ей сообщил архангел Гавриил, который извещал Богородицу о рождении через нее Иисуса Христа и о других важнейших событиях ее жизни.