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Один из старейших храмов России - Успенский собор в Старой Ладоге отмечает 900-летие

Общество
28 августа, 0:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, августа. /ТАСС
В честь юбилея будет отслужен праздничный молебен и пройдет концерт духовной музыки с участием Архиерейского хора Тихвинской епархии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Один из старейших православных храмов России, расположенный в одном из старейших женских монастырей - Успенский собор Свято-Успенской обители в Старой Ладоге, древнейшей столице Руси, отмечает 900-летие своего основания.

"Это третий значимый юбилей этого года в Старой Ладоге, - рассказали ТАСС в дирекции Староладожского музея-заповедника. - Этим летом отмечается также 900-летие Староладожской крепости и 45-летие открытия музея".

Историческая дата совпала с православным праздником Успения Богоматери, поэтому основные торжества имеют церковный характер. В честь юбилея будет отслужен праздничный молебен и пройдет концерт духовной музыки с участием Архиерейского хора Тихвинской епархии. К 900-летию собора выпущены почтовые марки, "гашение" которых пройдет во время праздника.

Фотопроект Президентской библиотеки

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина подготовила к этому юбилею постоянно действующую фотовыставку об истории и современной жизни Свято-Успенского женского монастыря. В пресс-службе библиотеки ТАСС рассказали, что это совместный проект с Тихвинской епархией Русской православной церкви, и сегодня он будет показан в Старой Ладоге. "Президентская библиотека представит снимки из монастырского фотоархива, иллюстрирующие не только периоды запустения монастыря, но и восстановительные работы, которые позволили вернуть былую красоту и величие одному из древнейших монастырей Северо-Запада России", - рассказал собеседник агентства.

О дореволюционной жизни расскажут фотографии настоятельского дома, колокольни собора, церковных строений, а также фотопортреты монахинь и послушниц. В предыдущие годы библиотека передала обители электронные копии уникальных фотографий Сергея Прокудина-Горского, сделанные в Старой Ладоге - первые цветные снимки ее памятников.

Старая Ладога - один из самых древних населенных пунктов в России, древнейшие обнаруженные археологами объекты датируются 753 годом. Именно здесь, согласно летописным источникам, в 862 году начал свое правление легендарный русский князь Рюрик. В Старой Ладоге сохранилось более 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII-IX вв.

Монархи в истории монастыря

Свято-Успенский девичий монастырь наиболее известен как место заточения царицы Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Она была сослана в этот монастырь в 1718 году и прожила под именем инокини Елены до смерти своего супруга в 1725 году.

Монастырь, по оценкам историков, был основан между 1040 и 1116 годами и был построен новгородскими мастерами, а Успенский собор строился как храм-усыпальница, на его арке обнаружен "знак Рюриковичей" в виде перевернутой буквы П с зубцами - такими знаками князья этой династии отмечали объекты, имевшие к ним отношение.

По одной из версий, основателем монастыря мог быть Мстислав Великий, князь киевский, старший сын Владимира Мономаха и внук последнего англосаксонского короля Гарольда II, канонизированный Русской православной церковью как благоверный. Успенский собор он построил в честь своей жены, шведской принцессы Кристины. По другой версии, монастырь был основан почти на сто лет раньше для другой шведской принцессы - Ингигерды, супруги Ярослава Мудрого.

Более точной информации пока не найдено, поскольку в Смутное время монастырь был разорен, тогда же исчезли письменные памятники, рассказывавшие о его истории. После Столбовского мира 1617 года монастырь возродился и действовал до революции, после которой обитель была закрыта. Возобновить работу монастыря удалось только в 2005 году.

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